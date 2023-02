Sandro Rosell bio je predsjednik Barcelone od 2010. do 2014., a 2017. završio je u zatvoru zbog pranja novca u Brazilu. Iza rešetaka je proveo kako je samo istaknuo najgorih 645 dana, nakon čega je oslobođen optužbi, a iskustava iz zatvora prisjetio se u španjolskoj emisiji 'Putovanje s Chesterom'. Dio kazne odslužio je u zatvoru u Madridu, a dio u Barceloni.

"Nekoliko puta su mi prijetili, ali moji cimeri su odmah stali u moju obranu. Išli su me prebiti. Jedan zato što sam predsjednik Barçe, a drugi zato što sam Katalonac. To mi se dogodilo jednom u Madridu, a drugi put u Barceloni , ali oba puta su me zaštitili bez da sam to tražio", započeo je Rosell pa nastavio:

"Jedan mi je prijetio da ću mu plaćati sve što bude tražio ili će me ubiti, ali opet sam imao uz sebe ljude koji su me branili. U Madridu su me najviše branili kolumbijski zatvorenici."

Tijekom 645 dana u zatvoru svjedočio je brojnim sukobima.

"Svega se nagledaš. Jedan o zatvorenika je drugom zabio nož u ruku jer mu je dugovao Coca-Colu."

Obitelj je mogao viđati dva puta mjesečno, a otkrio je da je plakao nekoliko puta.

"Zatvor je stalni kontrast emocija, boja, tuge, čak i smijeha. Uvijek sam se trudio biti vrlo razuman, plakao sam nekoliko puta, tada bih se osjećao bolje."

Progovorio je i o seksu u zatvoru.

"Pitao sam se zašto ti na ulasku u zatvor daju paket kondoma i vazelina. Vrlo brzo shvatiš sve. U zatvoru ima puno homoseksualnih odnosa, i to čak među ljudima koji nisu homoseksualci."

Rosell je otkrio da je u zatvoru završio zbog podmetnutih 5000 eura.

"Optužili su me za trgovinu ljudskim organima. U kuverti su pronašli 5000 eura koji nisu bili moji. Od šest točaka optužbe oslobođen sam u pet."