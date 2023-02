Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić iz Međugorja vodi 'rat' sa strujom Krešimira Antolića za prevlast u Dinamu.

Bivši gazda Dinama zanimljiv je i medijima iz Srbije pa je za Mozzart Sport progovorio o suđenju koje se vodi protiv njega u Hrvatsku pa im je tako otkrio za što ga točno terete.

"Oni tvrde da su provizije koje su naplaćene u slučaju prodaje Modrića, Ćorluke i Eduarda fiktivan posao. I da je iz Dinama neopravdano iznesen novac", započeo je Mamić pa otkrio kako je prodao Vedrana Ćorluku u Manchester City.

"Evo 2007. godine mi smo u Kapfenbergu na pripremama, Ćorluka neće igrati, trenirati. Hoće ići u Dortmund za dva milijuna eura. On i njegov otac. Mi to znamo, ali mu ne možemo ništa. Hoće nas staviti pod pritisak, to igrači rade. Onda se igra poker, tko prvi popusti. Mene zove Slaven Bilić iz Londona: 'Zdravko, slušaj me, hoće te vidjeti moj prijatelj Jerome Anderson. On je jedan od najpoznatijih agenata na svetu, doveo je tajlandskog premijera Shinawatra koji je kupio City'. Kasnije mu je Shinawatra dao sto milijuna eura da dovede trenere i igrače. Onda Anderson dolazi do mene, ja uzimam privatni avion gdje me on pita imam li desnog beka. Upalila mi se lampica, kažem da je Ćorluka i bek, i stoper, i zadnji vezni. Na kraju je to manje važno. Mi se dogovorimo, onda odlazimo na stadion Manchester Cityja, odakle ja zovem Ćorluku. Pitam ga: ’Čarli, je l’ bi išao u Englesku’. On mi odgovara: ’Šefe, zaje*avaš me’. Kažem mu da pozove oca, da sjednu na privatni avion i da ih čekam u Londonu. I tako je bilo. Mi na kraju u Manchester Cityju, prazan klub osim direktora Mackintosh. On je danas direktor Fulhama. I sada Anderson diktira Mackintoshu uvjete, tu su pored mene sin Mario i brat Zoran. Dakle, transfer 13.500.000 eura, za igrača ugovor na pet godina od 20.000.000 eura. I ti vidiš kod tog Mackintosha da mu sijeva krv u očima, da traži tvrd predmet kako će nas sve opaliti u glavu, jer pljačkamo klub. On rezonira: 'Who is fucking Ćorluka?' Frajer odigrao u životu 40 utakmica u nekoj Hrvatskoj, a 35.000.000 eura ode u sekundi. Ali ne smije ništa reći… Ugovor je na stolu i da vas sad nasmijem. Ćorlukin otac Jozo kaže: ’Ja ovo neću da potpišem’. Traži da mu se prevede na hrvatski. Kada sam ja skočio dva metra od zemlje, rekao sam Čarliju na terasi da ima točno 15 sekundi da potpiše ugovor. On mi je rekao: ’Ma naravno, šefe’. Znači, napravio sam oružanu pljačku Manchester Cityja u korist Dinama i sada to imam na sudu. Jer je isplaćeno 10 posto od tog transfera kao menadžerska provizija. Oni kažu da je to fiktivni posao. Čarli jest kasnije postao svjetski igrač, pokazao da je za najbolje klubove, ali u tom momentu on nije bio za Surdulicu, da mi ne zamjere tamo."

Mamić je dodao kako smatra da je to legalna provizija, a potom se dotaknuo sina Marija i je li njegovo sudjelovanje u transferima bio sukob interesa.

"Teoretski, da se ne lažemo, to je moralno upitno da netko postavi sina da radi kao posrednik. Ali nijedan trener na svijetu, direktor, predsjednik… Takav ne postoji na svijetu gdje neki član obitelji nije uključen u biznis. Posebno tamo gdje su velike pare. Nema posla od 10, 20 ili 30.000.000 eura na svijetu gdje on sebe nije ugradio. Mislite da netko razmišlja drugačije? Evo ti si pametan, spojio si dva predsjednika i dat će ti deset posto. Ne, frajeru. Centrirat će svog odvjetnika, agenta i reći da možeš sa njim raditi. Tu nema slučaja. Bitno je da je posao zakonski napravljen. Dinamo je u posljednjih 20 godina moja vladavine napravio 2.000 dolazaka i odlazaka igrača. Zašto je 1.950 u kojima nije sudjelovao moj sin legalno i nitko ih ne preispituje, a samo su upitni ovi gdje je moj sin uključen. Ma ljudi su uzimali… Da ne kažem sad. Ja sam mogao napraviti da od Modrića u klub uđe dva milijuna eura, a da meni dođe 20.000.000. Nitko me nije mogao iskontrolirati, kao što ne može nijednog predsjednika na svijetu", rekao je Zdravko pa dodao kako je Dinamo najčistiji klub na kugli zemaljskoj.

Potom je Mamić usporedio Dinamo s Partizanom i Crvenom zvezdom.

"I ovi iz Zvezde su Copperfieldi. I ovi iz Partizana. Teško je izgenerirati toliki novac. Vi na početku morate donijeti u bilo kojem poduzeću studiju izvodljivosti. Onda kažete imate prihode na ulaznicama, događajima, suvenirima, TV pravima… A s čime startaju Zvezda, Partizan ili Dinamo? Startamo s pet posto prihoda, ostalih 95 posto je u magli. Hoćeš li stvoriti igrača, hoćeš li ga moći prodati, hoćeš li napraviti rezultat? Sve je varijabila. Najveći luđaci su u svijetu sporta. Da nema luđaka kao što je Mamić, ili luđak kao što je Terzić, ili neki drugi ljudi da njemu sada ne podilazim. Da nema Dragana Džajića, mog uzora, ili ovih što su bili u Partizanu… Kako bi to sve izgledalo? Bilo je tu devijacija, nisam ja njihov odvjetnik. Ali za Dinamo tvrdim da je najpošteniji klub, kao i za sebe. Ja u životu nisam dobio opomenu da nešto platim. Kada dobijem kaznu za brzu vožnju, odmah platim. Mom mozgu je nepoznato da netko neće platiti porez. Meni su morali izmisliti."