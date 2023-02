Već neko vrijeme traje borba za vlast u Dinamu, između struje Krešimira Antolića s jedne i one Zdravka Mamića s druge strane. I vrapci na grani znaju što je i tko je Zdravko Mamić, koji je nedavno na konferencijama za novinare pričao o situaciji u Dinamu.

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa o toj je temi prvi put progovorio 23. prosinca kada je opleo po ljudima koji su uz Antolića. Sada je srpski Mozzart objavio ogromni intervju koji su odradili s nekadašnjom alfom i omegom Dinama, ali i hrvatskog nogometa.

"Iza Dinama i hrvatske reprezentacije stoji rukopis Zdravka Mamića, svidjelo se to nekome ili ne. Na koji način i kako, to je već druga stvar. Ali Mamić ne griješi kada sebe naziva ocem modernog hrvatskog nogometa. I zbog toga je često idealiziran u Srbiji", počinju priču.

Otvoreno o svemu

"Hvala na komplimentu, čuo sam ja za tu sintagmu. Ne bi rekao da Crvena zvezda i Partizan rade nešto lošije od Dinama. Svjedoci smo da su u posljednjih pet godina Zvezda i Partizan u kooperaciji prestigli koeficijent hrvatskih klubova. Nažalost, u Hrvatskoj samo Dinamo vuče koeficijent. Do prije pet godina Crvena zvezda nije mogla biti prvak, a kamoli proći grupnu fazu. Moramo priznati da su napravili ozbiljan pomak i moramo priznati da je pred Dinamom, Zvezdom i Partizanom razdoblje koje može dodatno pomaknuti granice. Dobro su pozicionirani, imaju jak koeficijent za kvalifikacije, imidž čuvara. Možda Zvezdi i Partizanu treba, da tako kažem, više pregovaračkih prilika. Ne bih se želio uzdizati ovom rečenicom", počeo je Mamić.

Potom je otkrio i tajnu svojih pregovaračkih vještina.

"Uvijek sam govorio da je potrebno reći dovoljno puta - ne. Ne smiješ se zaje*ati i pretjerati. Dinamo ima problem pretpostavljam i Zvezda i Partizan, da moraju prodati igrač kada ne bi htjeli. Ako neprijatelj ili tržište zna da si prisiljen prodavati, to nije dobro. Mi smo nažalost još uvijek prisiljeni prodavati da bi preživjeli. Prodali smo Gvardiola za 18 milijuna eura, a zamislite da smo kao Leipzig odbili ponudu Chelseaja od 90 milijuna eura. Oni će sada dobiti 120 milijuna eura, to se te razlike", pojašnjava.

'Tražio me da izgubimo!'

Na konferenciji za novinare je pričao o Hajduku, a dotaknuo se najvećih rivala Dinama i u razgovoru s Mozzartom. Pitali su ga je li mislio pustiti gas pa da Hajduk uzme dugo čekanu titulu, a on je otkrio nevjerojatnu priču o Ivi Sanaderu i splitskom klubu, ali i situaciji koju "su iskreirali" u Hajduku.

"Ma takvog nema… To u mom mozgu ne postoji. Evo vam jedan primjer. Bila je sezona 2004./2005., Dinamo je otišao u stečaj, bio je dioničarsko društvo. Nema ništa. Nastavili smo kao udruga građana jer je Dinamo prevelik klub i nitko ga se nije usudio ugasiti. Te 2004. godine igrao se play-off i play-out, mi smo završili u play-outu, zvali smo to 'Liga za bedaka'. To su nam iskreirali rukovodioci Hajduk gdje su bili predsjednik Grgić, direktor Fiorentini i Igor Štimac. Bili sm oslabi, ali oni su nas dodatno gurnuli, da ne pričam kako. E, sljedeće sezone Hajduk je bio u još težoj situaciji. Nema šanse da ne budu u 'Ligi za bedaka'. Tada je premijer bio Ivo Sanader, veliki navijač Hajduka. On meni kaže: "Zdravko, pustite tu utakmicu Hajduku, nema smisla da igramo play-out, napravite sve". On razmišlja kao političar, iz Splita je, navija za Hajduk, Dalmacija mu je biračka baza. Odgovorio sam mu: "Šefe, ja majku rođenu ne puštam". Ali nisam ja toliko bahat. Dodao sam da nije tako lako namjestiti utakmicu kako si oni misle. Zamislite da dođem pred igrače i to im kažem, a budite sigurni, oni su kvarljiva roba, kada ga prvi put ne bi zadovoljio, on bi pričao da sam ga tjerao da namješta utakmice", priča Mamić.

Potom je otkrio kako je Sanaderu rekao da neće pustiti Hajduku, ali mu je garantirao da Hajduk neće završiti u 'ligi za bedaka'.

"Poslije se igrala utakmica u Splitu. Padala je malo kiša, a ja sam iskoristio utjecaj na službena lica da se utakmica malo odgodi i da dobijem na vremenu. Uključila se i mašinerija i Hajduk nije završio u 'Ligi za bedaka'. Ja sam ispunio cilj i obećanje, a mi u zaostaloj utakmici krknemo Hajduk 1:0. I svi zadovoljni. Ja nisam neprijatelj Hajduku, oni su sve napravili da me uguraju u 'Ligu za bedaka', a ja sam ih izvukao od sramote. Kupio sam jednog igrača Hajduka da bi oni financijski mogli prijeći preko jedne prepreke. Neću reći o kome je riječ, prevelika je osoba. Ja Hajduk poštujem, ali volim ga pobijediti više od ičega. To je normalno, bio sam korektan prema njima, a oni su me spremili u zatvor. Ne kao klub, ali oni imaju 500 puta veću snagu u Hrvatskoj od nas", otkrio je.