U Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević.

Blažević je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala.

Prvi put dijagnosticiran mu je karcinom prostate 2011. godine, no Blažević se othrvao opakoj bolesti. Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi. U rujnu 2019. teška se bolest još jednom vratila, a nažalost ovoga puta Ćiro nije izašao kao pobjednik.

Ćiro je bio usko povezan i s politikom, a 2004. se kandidirao na predsjedničkim izbornika. Uzor mu je bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman koji mu se ponekad znao mješati u posao.

Poznata je anegdota iz 1997. kada je Hrvatsku čekala utakmica dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1998. protiv Ukrajine.

"Tuđman je preferirao Vlaovića, a uoči puta u Ukrajinu, me pitao:'Mogu li vidjeti sastav?' I ja mu, naravno, pokažem sastav s Vlaovićem, jer ne želim predsjedniku pokvariti večer. Mi došli u Kijev, a Bokšić, veliki gospodin, kaže: 'Znam, znam, šefe, ne igram'. A ja njemu: 'Budalo jedna, pa kako ću ja bez tebe?' I Bokšić nas odvede na SP", pričao je Ćiro.

Ranije te godine Tuđman je spriječio njegovu smjenu.

"Da, već je sve bilo gotovo, nakon remija sa Slovencima i Dancima u Splitu. Tada me Tuđman pozvao k sebi i pitao: 'Čujem da dajete ostavku?' A ja mu kažem da me smjenjuju. Na to je poludio i rekao mi da odmah odem kod predsjednika saveza Šoića. Kad sam došao do Frankopanske, Šoić me čekao na ulici raširenih ruku. Tuđman je najzaslužniji za našu broncu."

Ćiro je bio i prijatelj s bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom.

"Žao mi ga je, iako me istjerao iz Hajduka. I nije istina da je Sanader uzimao samo za sebe. Kad sam bio trener Zagreba, on me pita: 'Koliko ti treba; jedan, dva, deset milijuna…?' Ja kažem - milijun - a on pita: 'Čega?'. A ja, budala kažem kuna! I pošalje on Mediću milijun kuna! Zamislite onda koliko je davao Hajduku ili Dinamu", završio je Ćiro.

