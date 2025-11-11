Ryanair iskoristio Modrića za reklamu: Ljudi ih 'uništili' briljantnim komentarima

Nakon što se proširila vijest kako je Luka Modrić na okupljanje reprezentacije stigao Ryanairom, oglasili su se iz poznate niskobudžetne avio-kompanije.

"Ako može Modrić letjeti s nama, možeš i ti", napisali su na svom X profilu, a onda izazvali razne reakcije u komentarima.

"Čak ni Modrić tamo ne može naći mjesta za noge", "Držat ću se drugih stvari koje Modrić može učiniti", "Pa, poznat je po tome što pronalazi prostor u najtežim i najužim situacijama", briljirali su neki u komentarima, dok je jedan dodao kako zapravo još uvijek ne vjeruje u to: "I dalje vam ne vjerujem bez fotografije, nikad ni neću."

Podsjetimo, uz Luku je bio i Mario Pašalić, a obojica žive i rade blizu jedan drugome na sjeveru Italije. Hrvatski reprezentativci prisutnošću u avionu oduševili su 200-tinjak putnika koji su imali priliku fotografirati se s nogometnim zvijezdama. No, ipak niti jedna fotografija nije se pojavila na nikad većem i širem internetu.