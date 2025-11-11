FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LETI, LETI LUKA /

Ryanair iskoristio Modrića za reklamu: Ljudi ih 'uništili' briljantnim komentarima

Ryanair iskoristio Modrića za reklamu: Ljudi ih 'uništili' briljantnim komentarima
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

No, ipak niti jedna fotografija nije se pojavila na nikad većem i širem internetu

11.11.2025.
20:24
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što se proširila vijest kako je Luka Modrić na okupljanje reprezentacije stigao Ryanairom, oglasili su se iz poznate niskobudžetne avio-kompanije. 

"Ako može Modrić letjeti s nama, možeš i ti", napisali su na svom X profilu, a onda izazvali razne reakcije u komentarima. 

"Čak ni Modrić tamo ne može naći mjesta za noge", "Držat ću se drugih stvari koje Modrić može učiniti", "Pa, poznat je po tome što pronalazi prostor u najtežim i najužim situacijama", briljirali su neki u komentarima, dok je jedan dodao kako zapravo još uvijek ne vjeruje u to: "I dalje vam ne vjerujem bez fotografije, nikad ni neću."

Podsjetimo, uz Luku je bio i Mario Pašalić, a obojica žive i rade blizu jedan drugome na sjeveru Italije. Hrvatski reprezentativci prisutnošću u avionu oduševili su 200-tinjak putnika koji su imali priliku fotografirati se s nogometnim zvijezdama. No, ipak niti jedna fotografija nije se pojavila na nikad većem i širem internetu. 

Luka ModrićMario Pašalić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LETI, LETI LUKA /
Ryanair iskoristio Modrića za reklamu: Ljudi ih 'uništili' briljantnim komentarima