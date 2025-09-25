BOGATA NAGRADA /

Liverpool svoju zvijezdu nagrađuje novim ugovorom: Postaje jedan od najplaćenijih u klubu

Foto: Profimedia

Bio je najbolji igrač subotnjeg gradskog derbija u kojem su "Redsi" pobijedili Everton s 2-1.

25.9.2025.
10:59
Hina
Profimedia
Engleski prvak Liverpool nagradit će nizozemskog veznjaka Ryana Gravenbercha (23) novim, značajno bogatijim ugovorom, objavili su britanski mediji.   

Gravenberch je stigao na Anfield prije dvije godine iz Bayerna u transferu vrijednom 40 milijuna eura. Pravo mjesto u momčadi, na poziciji zadnjeg veznog, pronašao mu je trener Arne Slot.

Sve novosti o Liverpoolu pratite na portalu Net.hr.

Nizozemski trener rijetko ga odmara, većinom je na terenu svih 90 minuta. Tako je bilo prošle sezone, a ista je situacija i u novoj sezoni. Iako igra zadnjeg veznog, ove sezone je već upisao dva pogotka i dvije asistencije. Bio je najbolji igrač subotnjeg gradskog derbija u kojem su "Redsi" pobijedili Everton s 2-1, a Gravenberch je postigao pogodak i tome dodao asistenciju. 

Foto:

Iako mu ugovor vrijedi do lipnja 2028. godine, vodstvo Liverpoola ponudit će mu novi ugovor, kojim će postati među najplaćenijim igračima u klubu. Britanski mediji navode da će po novom ugovoru zarađivati 11 milijuna eura po sezoni.

