Rummenigge nakon što je Newcastle ukrao Bayernu velikog talenta: 'Platiti toliko mogu samo idioti'

Član uprave Bayern Münchena Karl-Heinz Rummenigge rekao je da u upravi Newcastle Uniteda sjede "idioti" jer su ispunili traženu cijenu VfB Stuttgarta za Nicka Woltemadea nakon što su za njemačkog napadača izvukli navodno čak 63 milijuna funti (84,74 milijuna dolara).

Bayern je također bio zainteresiran za potpisivanje ugovora s 23-godišnjakom, ali je odustao od utrke zbog cijene koju su naveli njihovi bundesligaški rivali.

"Mogu samo čestitati onima u Stuttgartu koji su dobili toliko novca", rekao je Rummenigge za BR televizijsku stanicu.

"Jer to sigurno ne bismo učinili u Münchenu. Ne bismo trebali ispunjavati nikakve zahtjeve kako bismo nekoga usrećili, posebno te financijere u Stuttgartu.“

Woltemade, koji je četiri puta nastupao za Njemačku, postigao je dva gola u pet nastupa otkako se pridružio momčadi iz Premier lige.

Kao odgovor na Rummeniggeove komentare, izvršni direktor VfB Stuttgarta Alexander Wehrle rekao je u ponedjeljak za Bild:

"Uvijek smo sretni kada dobijemo čestitke iz Münchena.“

