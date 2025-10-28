'TIMSKI DUH' /

Rudeš potiče svoje igrače da što manje koriste mobitele: 'Želimo druženje i komunikaciju'

Foto: Goran Stanzl/pixsell

'Manje vremena uz mobitele znači više vremena za prijateljstvo, zajedništvo i razvoj sportskih vrijednosti'

28.10.2025.
18:20
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Nakon što je posebna savjetnica ministra obrazovanja Ivana Pavić Šimetin najavila kako će se izmjenama pravilnika zabraniti korištenje mobitela u osnovnim školama, osim na nastavi, i tijekom odmora, uz iznimke korištenja u edukativne svrhe ili zbog zdravstvenih potreba, javili su se iz NK Rudeša te odlučili na svoj način podržati, ali i proširiti ideju. 

"NK Rudeš podržava inicijativu da učenici u školama ne koriste mobitele te ista pravila nastoji primjenjivati i u svom sportskom okruženju."

"U tom duhu, potičemo naše igrače da što manje koriste mobitele tijekom boravka u klubu – u svlačionici i na treninzima – kako bi bili što više usmjereni na sport, druženje i međusobnu komunikaciju."

"Vjerujemo da će ovakav pristup doprinijeti boljoj koncentraciji, jačanju timskog duha te stvaranju zdravijeg, fokusiranijeg i pozitivnijeg sportskog okruženja."

"Manje vremena uz mobitele znači više vremena za prijateljstvo, zajedništvo i razvoj sportskih vrijednosti koje naš klub njeguje. Zajedno gradimo odgovoran, povezan i uspješan klub!", stoji u priopćenju NK Rudeša. 

Nk RudešMobiteli
