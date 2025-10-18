Rožman u nevjerici: 'To vrijedi i za mene, takav je to posao'

Nogometaši Dinama u susretu su 10. kola HNL-a na stadionu u Maksimiru svladali Osijek sa 2-1 (2-0).

Utakmica je rezultatski bila riješena već u uvodnih 15 minuta kada su stoperi domaćeg sastava Scott McKenna (3) i Sergi Dominguez (14) pogađali mrežu gostiju, da bi u nastavku Šimun Mikolčić (70) samo smanjio na konačnih 2-1.

Trener Osijeka Simon Rožman nakon utakmice otkrio je kakva je nesreća pogodila njegovu ekipu.

"Čestitke Dinamu na pobjedi. Jako smo loše ušli u utakmicu, dva stopera su nam dala dva gola. Uspjeli smo se smiriti, dali smo gol i vratili se u utakmicu, ali malo nam je nedostajalo da ipak dođemo do boda", rekao je na početku pa otkrio:

"Nevjerojatno je što se nama događa, ozlijedila su nam se dva igrača na zagrijavanju. Vrbančić nam je igrač na kojem temeljimo plan igre, Toure nam je isto bitan, a bez njih ostanemo prije početka utakmice. Išli smo s tri iza da nam se ne dogodi ovo što nam se dogodilo, svejedno nam se desilo."

"Ne bježim ni od kakve odgovornosti. Mislim da je bilo puno dobrih stvari. Sve što sam govorio u kameru govorio sam i njima u lice. Ako želiš biti bolji, moraš znati prihvatiti kritiku. To vrijedi i za mene, takav je to posao. Prihvaćam svu kritiku, mislim da možemo puno bolje, ali razbijamo glavu dan i noć zašto ne ide. Valjda će nas krenuti", zaključio je u izjavi za MAX Sport poslije utakmice.

