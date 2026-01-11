FREEMAIL
PROMETNO U UREDU

Francuz koji je briljirao prošle sezone odlazi iz Dinama, Mudražija dobio novu ponudu

Francuz koji je briljirao prošle sezone odlazi iz Dinama, Mudražija dobio novu ponudu
Foto: Matija Habljak/pixsell

Bilo je jasno da je sudbina francuskog beka izvan Dinama

11.1.2026.
21:25
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Dinamovi igrači na pripremama s u Čatežu, a sportski sektor modrog kluba ima pune ruke posla. Sportske novosti doznaju da Ronaël Pierre-Gabriel odlazi, a Robert Mudražija ostaje u Dinamu.

Naime, bilo je jasno da je sudbina francuskog beka izvan Dinama i sada je jasno da odlazi u turski Kayserispor. Dogovor je takav da RPG odlazi bez odštete, ali Dinamu će pripasti 30 posto od sljedećeg transfera. 

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Također, ima novosti i oko Mudražije. Slovan iz Bratislave i dalje je zainteresiran, ali za posudbu na godinu dana što su iz Dinama odbili. To znači da za sada ostaje u Dinamu, ali nije isključeno da ipak drugi dio sezone nastavi negdje drugdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović nakon poraza od Njemačke u Hannoveru

