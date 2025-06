Roko Šimić pokušava vratiti karijeru na pravi put: Blizu je povratka u SHNL

Roko Šimić je počeo pregovore s Osijekom, doznaje Croatian Football. Mladom hrvatskom napadaču karijera je uz stagnaciji otkako je došao u Cardiff, a povratak u domovinu mogao bi biti pun pogodak.

Šimić nije bio ni blizu prve momčadi Cardiffa pa je prvi dio prošle sezone proveo u belgijskom Kortrijku gdje se također nije naigrao. Upisao je samo četiri ligaška nastupa. Sin nekadašnjeg reprezentativca Darija Šimića, pokazivao je dobre partije u Salzburgu pa ga je engleski drugoligaš kupio za dva milijuna eura, ali to nije bio dobar potez za karijeru mladog hrvatskog napadača.

