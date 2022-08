Nema mira u Osijeku. Nakon debakla u 2. pretkolu Konferencijske lige protiv kazahstanskog Kyzylzhara na Gradskom vrtu 2:0 i ispadanja iz Europe prošlog tjedna, nogometaši Nenada Bjelice u 3. kolu HNL-a na istom su mjestu odigrali nulu protiv Slaven Belupa.

Nije dobra situacija u Osijeku

Rezultatska agonija u Gradskom vrtu tako se nastavlja. Momčadi je u nedjelju trebala pod mus pobjeda protiv Farmaceuta Zorana Zekića (bivši trener Osijeka kojeg navijači sad zazivaju), da se makar malo popravi loša atmosfera kojoj je težak udarac zadalo to rano ispadanje iz Europe. A sad se ponovila još jedna neuvjerljiva partija i brod zvan Osijek nastavio je ploviti olujnim valovima. Osvojen je bod koji Osijeku puno ne znači i zbog kojeg je nad Gradskim vrtom i dalje crn oblak.

Bijelo-plavi su nakon 3 odigrana ligaška kola 4. s 4 osvojena boda, iza 3. Rijeke, Hajduka i Dinama. Zagrebački Plavi su prvi s 9 bodova uz utakmicu i pobjedu više u odnosu na drugoplasirane Bijele koji imaju 6 bodova.

Kako bilo, u Gradu na Dravi nije dobro. Navijači i cjelokupna tamošnja nogometna javnost nezadovoljni su.

"Dobro, očigledno je da su sva ova događanja odrazila se na momčad Osijeka i kvalitetu igre. Zaključili smo, ne treba biti pametan, da nije dobra situacija. Nadali smo se da će Osijek s jednom pobjedom vratiti ljepšu atmosferu, ali očigledno to ne ide tako niti u nogometu, ali naposljetku niti u životu. Kad se zamjeriš lopti, kad nije dobra atmosfera, to se onda odražava i na same rezultate", kazao nam je legendarni bivši igrač Osijeka, golgeter koji je žario i palio HNL travnjacima Robert Špehar, a koji je sad poznat kao onaj stručnjak, trener koji nema dlake na jeziku, koji se nalazi na 8. mjestu liste najboljih strijelaca HNL-a sa 86 golova, nastupajući u dresu Osijeka i Zagreba.

'Ja samo govorim o onom što svi vide i govore, pa i sam Bjelica'

Znači, njegova riječ itekako ima težinu, posebno kad se govori o Osijeku, a Špehar je proteklih dana itekako kritičan prema Nenadu Bjelici...

"Nisam ja bio kritičan prema Nenadu Bjelici, niti išta osobno imam protiv njega. Jednostavno, dao sam neko svoje mišljenje o onom što svi vide, a ponajprije ističem i samo ponavljam njegove riječi. Znači, Bjeličine su riječi da Osijek igra katastrofalno. Bjeličine su riječi da je sramotna igra i ponašanje nekih igrača u momčadi. Njegove su riječi da mu je momčad izgubila samopouzdanje, da nema atmosferu. Znači, sve ono što govorim ja i vi svi zajedno samnom, ponavlja i Nenad Bjelica. Dakle, što se toga tiče da sam ja osobno kritički nastrojen prema njemu, ili bilo tko, sve to što mi govorimo da NK Osijek nema igru, i Bjelica se sam čudi i ponavlja da momčad nema nikakvu igru, da ne stvaraju šanse. Svemu tome se i Nenad Bjelica čudi, ponavlja i prihvaća sam da je on najodgovorniji. I eto, sve to, vidite vraga, i ja zaključujem", objašnjava nam Robert Špehar i nastavlja:

"I onda ja i vi, i bilo tko, postajemo kritičari Nenada Bjelice. Dakle, svi mi isto govorimo, uopće nemamo suprotna mišljenja o Nenad Bjelici, ali jednostavno ta samokritičnost njegova nije dovoljna. Javnost, navijači, svi traže odgovore zašto je to tako? A tu je on najodgovorniji. Bjelica je u klubu trener - menadžer. Toga je svjestan i sam Nenad Bjelica svega što sam vam sad kazao."

'Glas navijača treba se uvažavati'

Špehar nam na našu konstataciju da su modigrana tek 3. kola HNL-a, plus dvije euro utakmice dakle pet susreta NK Osijek u ovoj sezoni, naglasio kako sezona nije tek počela...

"Pa nije ovo početak sezone. Ovo je sad treća sezona da je Nenad Bjelica na klupi Osijeka, halo?! O čemu mi pričamo... Ja ponavljam i nitko uopće ne može izvući moju rečenicu, da sam kazao da Bjelicu treba smijeniti, da on treba dati ostavku... Niti to govorim sad. Ono što govorm je da je ovo u Osijeku već sad stvarno neizdrživa situacija koju Uprava kluba mora riješiti. Ja sam isto, generalno, protiv da se navijači miješaju u klupsku politiku, ali ovog puta želim i moram istaknuti navijače, koji su evo, već treću godinu bili strpljivi na lošije igre, nisu izvikivali na slabije rezultate i igre ništa kontre kluba. Bili su podrška čitavo vrijeme. Glas navijača u ovom trenutku se treba uvažavati. Dugo vremena navijači su klubu bili podrška u svakom trenutku, baš pravi 12. igrač. Glas navijača kao 12. igrača ne može se izignorirati u smislu da su nevažni", zaključio je Robert Špehar.

REZULTATI:

Osijek - Slaven Belupo 0-0

Rijeka - Gorica 1-1 (Frigan 39 / Kalik 77)

U subotu:

Varaždin - Hajduk 0-2 (Livaja 29, 45+3)

U petak:

Dinamo - Istra 1961 4-1 (Oršić 11-11m, B.Šutalo 32, Bočkaj 80, Emreli 87 / Bakrar 84)

Šibenik - Lokomotiva 2-1 (Čop 38, Matić 74 / Kulenović 80-11m)