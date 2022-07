Osijek je na domaćem terenu, u Gradskom vrtu, ugostio koprivnički Slaven Belupo u sklopu trećeg kola Prve HNL. Susret je počeo u 18:55, a Nenad Bjelica i njegova momčad htjela su isprati gorak okus poraza od Kizilžara i ispadanja iz Europe.

Obje momčadi su u utakmicu ušle s istim učinkom - jednom pobjedom i jednim porazom. Osječani su u prvom kolu teško slavili protiv Gorice, da bi u drugom izgubili od Lokomotive.

Bila je ovo možda i najteža utakmica Bjelica otkako je sjeo na klupu Osijeka. Ne zbog protivnika, nego zbog situacije u klubu. Naime, Kohorta je danas objavila žestoko priopćenje u kojem su tražili otkaz za bivšeg stratega Dinama. Optužili su ga da voli klub samo zbog novca te da je vrijeme da napusti klub.

'Ojačat ću'

No, to očito nije motiviralo momčad na bolje predstave. Osijek je ponovno kiksao i to protiv znatno slabijeg Slavena na domaćem terenu. Momčad Nenada Bjelice remizirala je sa Slavenom 0:0.

Trener Bjelica komentirao je potez najzagriženijih navijača Osijeka koji su prvo poluvrijeme susreta - šutjeli.

"Njihovo je pravo da se izraze, a dokle god u njihovim izražavanjima nema nasilja, ja nemam problema s propćenjima. Oni me tako vide u ovom trenutku i ja to poštujem. Zahvaljujem se navijačima koji su nas podržali, vidi se da se mučimo, ali to nam je impuls. Ovo je situacija koja će me ojačati kao trenera i kao čovjeka", poručio je.