Osijek je na domaćem terenu, u Gradskom vrtu, ugostio koprivnički Slaven Belupo u sklopu trećeg kola Prve HNL. Susret je počeo u 18:55, a Nenad Bjelica i njegova momčad htjela su isprati gorak okus poraza od Kizilžara i ispadanja iz Europe.

Obje momčadi su u utakmicu ušle s istim učinkom - jednom pobjedom i jednim porazom. Osječani su u prvom kolu teško slavili protiv Gorice, da bi u drugom izgubili od Lokomotive.

Slaven je s druge strane slavio protiv Varaždina te su uvjerljivo izgubili od Dinama 1:5.

Kohorta ljuta, Osijek nemoćan

Bila je ovo možda i najteža utakmica Bjelica otkako je sjeo na klupu Osijeka. Ne zbog protivnika, nego zbog situacije u klubu. Naime, Kohorta je danas objavila žestoko priopćenje u kojem su tražili otkaz za bivšeg stratega Dinama. Optužili su ga da voli klub samo zbog novca te da je vrijeme da napusti klub.

No, to očito nije motiviralo momčad na bolje predstave. Osijek je ponovno kiksao i to protiv znatno slabijeg Slavena na domaćem terenu. Momčad Nenada Bjelice remizirala je sa Slavenom 0:0.

Prvi je na susretu prijetio Osijek, a prva veća šansa bila je ona Fiolića, koji je pucao nakon povratne Miereza, ali je njegov udarac obranio Marković. Najzanimljiviji detalj prvog poluvremena dogodio se na tribinama. Tamo je Kohorta bojkotirala susret zbog situacije u klubu. Bili su na tribinama, ali su samo šutjeli i pratili susret.

Novi kiks

U drugom poluvremenu su najzagriženiji navijači Osijeka počeli navijati, ali to je pomoglo samo Slavenu koji je u 48. minuti pogodio gredu. Kvržić je krasno pucao i pogodio okvir gola, nakon čega se lopta odbila do igrača Slavena koji puca, ali Ivušić brani i spašava Osijek. Gosti su ušli nešto bolje u nastavak susreta.

Nemoćni Osijek Bjelica je pokušao probuditi s čak četiri zamjene od jednom. U 70. minuti je na teren poslao Jugovića, Lovrića, Miloša i Mancea, dok su Kleinheisler, Mierez, Jurčević i Fiolić napustili teren. Mijenjao je Bjelica ponovno samo par minuta kasnije, ali ništa se značajno nije promijenilo - Osijek je izgledao nemoćno.

Do kraja susreta su domaći igrači imali nekoliko prilika, a na kraju je zamalo ponovno zabio Slaven, ali se rezultat nije mijenjao te je Osijek upisao novi kiks na početku sezone u kojoj su se htjeli boriti za naslov. Je li ovo i konačan kraj suradnje Osijeka i Bjelice?