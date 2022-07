Osijek je ovog tjedna senzacionalno ispao iz Europe nakon što su u Gradskom vrtu poraženi od kazahstanskog Kizilžara 0:2. Momčad Nenada Bjelice ponovno je podbacila u Europi, usprkos ulaganjima i činjenici da su bili ogromni favoriti protiv Kazahstanaca, pogotovo nakon pobjede u prvoj utakmici.

Kako je bilo i za očekivati, navijači Osijeka su bijesni zbog posljednjih nastupa svoje momčadi, a osim Europe, ne stoje dobro ni u HNL-u gdje su već upisali jedan poraz.

Kohorta nije nimalo zadovoljna viđenim, a to su iskazali i u svojem priopćenju koje je poprilično žestoko. Najzagriženiji navijači Osijeka traže odlazak Bjelice i to pod hitno. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

'Voli Osijek samo zbog novca'

"Povodom sramotnog ispadanja NK Osijeka od kazahstanskog Qyzyljara, ali i svih događanja vezanih uz NK Osijeka, Kohorta Osijek izdaje sljedeće

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Naša ljubav prema Nogometnom klubu Osijek je bezuvjetna, a interes voljenog KLUBA na prvom nam je mjestu. Upravo iz tog razloga, a kako bi se prije iduće utakmice sa Slaven Belupom barem donekle smirile strasti, inicirali smo zajednički sastanak s predstavnicima igrača i stručnog stožera.

Na sastanku je igračima obrazložen stav grupe vezano uz njihove posljednje nastupe, a posebice im je objašnjen kodeks ponašanja kojega se trebaju pridržavati u odnosu prema KLUBU i u odnosu prema navijačima.

Igrači su prihvatili pruženu ruku i dogovor je da ćemo zajedničkim snagama napraviti sve za boljitak kluba.

Da sastanak ne prođe u potpunosti uspješno pobrinuo se onaj kojemu bi smirivanje uzavrele situacije trebao biti prioritet – Nenad Bjelica. Šef stručnog stožera nije se pojavio na sastanku jer očito kako mu ponos i ego ne dozvoljavaju da sjedne za stol s navijačima koji su zadnja linija obrane interesa KLUBA. Iako smo i nakon posljednje europske utakmice jasno poručili koga smatramo glavnim i odgovornim krivcem za najveću blamažu u novijoj povijesti kluba, ali i za posljednje nemoćne, negledljive i neuspješne nastupe, željeli smo u dobroj namjeri uspostaviti dijalog i čuti planove trenera i igrača za nastavak sezone. S obzirom na to da je trener odbio pruženu ruku, od danas će u našem fokusu biti jedan cilj – ODLAZAK NENADA BJELICE.

Ne sviđa im se viđeno

Trener NK OSIJEKA lažnim i licemjernim ponašanjem umotanim u jeftini PR pokušao je sebe izdići iznad kluba. Bezuspješno! Nitko nije veći od KLUBA a posebno ne osoba koja svoj KLUB „voli“ za 1,2 milijuna eura godišnje odnosno 100.000,00 eura mjesečno, ili još jednostavnije rečeno za 3.000,00 eura dnevno.

Svojim radom u NK OSIJEKU Bjelica je sebe raskrinkao kao neuspješan trener:

Dobio je najskuplji trenerski ugovor u HNL-u, (nekoliko puta veći od trenera konkurenata)

Dobio je odriješene ruke za sastavljanje momčadi i stručnog stožera,

Kao prvi trener u povijesti NK OSIJEKA dobio je mogućnost plaćanja višemilijunskih odštete za igrače po njegovom izboru, (Mierez, Lovrić, Nejašmić),

Doveo je dvadesetak igrača po svom izboru (neki od njih nisu skupili ukupno 90 minuta nastupa za klub, a predstavljali su se kao velika pojačanja),

Izgubio je sve ključne utakmice (Basel, CSKA Sofija, Qyzilar, dvije kup utakmice s Rijekom, posljednji derbi s Dinamom),

Nije isprofilirao niti jednog novog igrača iz škole nogometa NK OSIJEKA (Belju doveo bivši stručni stožer) a istodobno dovodi svoje prijatelje u zalasku karijere koji dobivaju basnoslovne ugovore,

Igra njegove momčadi je negledljiva i u potpunosti neatraktivna.

Po trenerovim izjavama za sve gore navedeno, u ovisnosti o okolnostima i trenutku inspiracije krivi su HNS, sudačka organizacija, uprava KLUBA, vjetar, loš teren, navijači, novinari, a prema posljednjem i sami igrači koje je doveo upravo on. Svi samo ne „veličina“ zvana Nenad Bjelica.



Navedeni stav ne znači kako biramo stranu unutar „zaraćenog“ KLUBA, ili branimo način na koji radi trenutna uprava KLUBA koja očigledno ili ne zna ili neće ili ne može zaista upravljati KLUBOM

Za nas postoji samo JEDNA STRANA, a to je NOGOMETNI KLUB OSIJEK! Za nas postoji samo jedno mjesto koje NIJE NA PRODAJU i NE RADI ZA NOVCE, a to je tribina ISTOK! Tamo nas možete naći uvijek, neovisno o tome tko prima plaću da upravlja, trenira ili igra za nas KLUB! Čast, obraz i ljubav prema KLUBU za nas nemaju cijenu, a tko izda povjerenje navijača, izdao je KLUB.

Stoga, odluka o načinu raskida suradnje s trenerom je na upravi KLUBA, no naš stav koji dijeli i velika većina navijača i simpatizera NK Osijeka je jasan, nedvosmislen i ultimativan – BJELICE ODLAZI!", stoji u priopćenju.