Zanimljiva naslovna fotografija Nenada Bjelice i Zorana Zekića, trenutak prije same utakmice kad su se dva osječka stratega, danas svaki na klupi svog kluba, pozdravljala, dočarava situaciju jučer na Gradskom vrtu.

Blamaža Osijeka, težak poraz Slavena

Naime, srdačni i sportski pozdrav uoči utakmice 3. kola HNL-a između Osijeka i Slaven Belupa (0-0) protekao je sa smiješkom na njihovim licima, iako niti jednom niti drugom nije baš bilo do smijeha...

Osijek je prije ove utakmice doživio blamažu u Europi protiv kazahstanskog nogometnog liliputanca Kyzylzhara, dok su Farmaceuti pregaženi na svom terenu u posljednjoj utakmici protiv Dinama 5-1. Upravo je Zekić doputovao u Osijek kao onaj čije ime mediji i dio simpatizera osječkog nogometnog kluba u Gradu na Dravi zazivaju umjesto Neninog...

"Znamo se Nenad i ja dugo godina, uvijek smo nas dvoje imali korektne odnose. Ako Bog da, imat ćemo ih i dalje. Nismo se smijali zbog radosti. Jednostavno, i ja sam dobio pet komada od Dinama, a njemu je situacija na klupi Osijeka takva kakva je. Smijali smo se svojoj muci. Nema tu puno pameti. Trenerski posao vam je takav, danas jesi, sutra nisi. Danas si na štihu, sutra si dolje i to je jednostavno tako", kazao nam je Zoran Zekić, strateg Slaven Belupa, u ponedjeljak prije podne. Prvotno nam se nije javio, a onda nam je gospodski odgovorio na poziv.

'Mogli smo poentirati i uzeti tri boda'

Je li Slaven u Osijeku mogao više od 0-0?

"Pa vidite, kad se na kraju pogleda sama utakmica, mogao je, mogli smo... Ali, opet biti nešto nezadovoljan nakon remija u Osijeku i tražiti nešto više bilo bi možda i malo pretenciozno. Ali jesmo, mogli smo na kraju uistinu i poentirati i uzeti sva tri boda."

Zekić nam govori kad se sve uzme u kontekst, i negativan ritam, kao i poraz Slavena protiv Dinama, situaciju oko Nenada Bjelice i poljuljani osječki brod, da može biti zadovoljan.

"Kad se pogleda utakmica, a pogledao sam ju već sinoć već, prema naprijed smo bili puno opasniji. U prvom smo dijelu imali dobre šanse. Imali smo par izlazaka. Ako se uzme u obzir da smo promijenili 20 igrača u kratko vrijeme, s obzirom da je Osijek to što je uz Dinamo i Hajduk u HNL-u, trebamo i moramo biti zadovoljni. Iako meni kao treneru, kad netko čestita na bodu, onda se ja zapitam. Zapitam se dokle sam došao."

Kako je bilo doći u Osijek u situaciji kad neki mediji ime Zorana Zekića guraju u prvi plan kad je riječ o novom treneru Osijeka?

'Glupo mi je stajati nasuprot Osijeka'

"Pa dobro, gledajte, moram vam biti iskren da, kad negdje radiš 4 godine, uvijek mi je glupo kad stojim na suprotnoj strani tog kluba. To vam je strašno glup osjećaj. Medijske napise ne bih htio komentirati, u ovoj situaciji NK Osijek trebao samo mir. Trebaju se skupiti zajedno i vidjeti na koji način će dalje, ova situacija nije dobra za nikog. Na kraju krajeva, svi ti ljudi vole klub. Sad je tako kako je. Krize u životu postoje, ali meni je glupo pričati o tome."

Ali imate emociju prema klubu...

"Sve se to zna, sve je to poznato, ali opet govorim. Osijek ima trenera i on se zove Nenad Bjelica. Ne znam što bi rekao na tu temu, zaista. Sve drugo bi bilo zaista ružno."

Osijek i Slaven imaju isti broj bodova

Zanimljivo, ali nakon 3 odigrana kola u HNL-u i Osijek (3-3 gol razlika) koji je 4. i Slaven Belupo (2-2 gol razlika) koji je na 6. mjestu, imaju isti broj osvojenih bodova, svaki po četiri.

"Koliko možemo s ovim rosterom? Nadam se i siguran sam da od ovih igrača koji sad malo manje igraju, da će se netko isprofilirati. Gledajte, uzeli smo dosta mladih nogometaša, uzeli smo one koji u padu, kao i one kojima je ovo tek prva sezona u HNL-u. Nije jednostavno promijeniti 20 ljudi, ma i više".