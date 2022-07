Osijek je na domaćem terenu, u Gradskom vrtu, ugostio koprivnički Slaven Belupo u sklopu trećeg kola Prve HNL. Susret je počeo u 18:55, a Nenad Bjelica i njegova momčad htjela su isprati gorak okus poraza od Kizilžara i ispadanja iz Europe.

Obje momčadi su u utakmicu ušle s istim učinkom - jednom pobjedom i jednim porazom. Osječani su u prvom kolu teško slavili protiv Gorice, da bi u drugom izgubili od Lokomotive.

Slaven je s druge strane slavio protiv Varaždina te su uvjerljivo izgubili od Dinama 1:5.

Najteža utakmica do sad

Bila je ovo možda i najteža utakmica Bjelica otkako je sjeo na klupu Osijeka. Ne zbog protivnika, nego zbog situacije u klubu. Naime, Kohorta je danas objavila žestoko priopćenje u kojem su tražili otkaz za bivšeg stratega Dinama. Optužili su ga da voli klub samo zbog novca te da je vrijeme da napusti klub.

No, to očito nije motiviralo momčad na bolje predstave. Osijek je ponovno kiksao i to protiv znatno slabijeg Slavena na domaćem terenu. Momčad Nenada Bjelice remizirala je sa Slavenom 0:0.

"Definitivno je momčad bez samopouzdanja. To je valjda svima jasno nakon ova dva poraza. Normalno da je bilo teško igrati, ako se zna da smo igrali prije tri dana, ali mislim da smo u prvom dijelu dobro igrali, nismo dali Slavenu puno toga. U nastavku smo pali i zato sam odradio pet izmjena. Na kraju je ovo realan rezultat", počeo je strateg Osijeka.

Za kraj je poručio da je pred njima novi tjedan i time dao do znanja da ne namjerava napustiti klub. Barem ne još.

"Pred nama je čitavi tjedan i vidjet ćemo što možemo napraviti. Možda se netko iz drugog plana nametne, možda je netko ozlijeđen. Vidjet ćemo, ponavljam, pred nama je cijeli tjedan", zaključio je.