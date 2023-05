Osijek i Dinamo odigrali su jučer derbi bez golova pred rekordno ispunjenim tribinama Gradskog vrta ove sezone.

Nismo puno vidjeli od nogometa

Nije puno vidjelo 7.923 gledatelja od nogometa, koliko ih je došlo pogledati pretposljednju utakmicu bijelo-plavih prije prelaska na novi stadion Pampas, tj posljednji derbi s Dinamom u Gradskom vrtu.

No, vidjeli su kako je i Osijeku i Dinamu potreban jači kadar za Europu. Za komentar derbija i stanja u Osijeku i Dinamu okrenuli smo broj Roberta Špehara, legende Osijeka i 9. najboljeg strijelca HNL-a svih vremena sa 86. golova.

"Prvo bih pozdravio dolazak na klupu Osijeka Stjepana Tomasa i na klupu Dinama Igora Bišćana. I jedan i drugi su bivši reprezentativci, priznati nogometaši koji su napravili i trenersku karijeru. Prema tome, želim im sve najbolje na tom njihovom putu", kazao nam je u uvodu Robert Špehar.

Pozitivna promjena na klupi Dinama

Stjepan Tomas umalo je imao tri pobjede iz tri utakmice na početku trenerske kampanje na klupi Osijeka, da je Kristijan Lovrić u 89. bio precizniji u onoj šansi. Ali, znate kako se kaže, da je baba muško, zvala bi se Duško...

"Točno tako. Što se tiče Tomasa, odluka Uprave da napravi jednu promjenu na mjestu trenera, koja obično donosi ili nešto se uglavnom dogodi momčadi, mislim da je u ovom kratkom razdoblju bila pozitivna reakcija momčadi na njegov dolazak. Tomas je bitno drugačiji trener što se tiče temperametna u odnosu na Pomsa. Za sad je Tomas u ovom blitz razdobolju donio i prenio na igrače jednu veliku energiju. Momčad je reagirala dobro. Možda neki umjetnički dojam, što se tiče sve tri utakmice, pogotovo dvije domaće protiv Istre i jučer Dinama, nije bio na nivou kojeg svi želimo, ali bodovno se uzelo 7 bodova. To sad u ovom spašavanju sezone, ja bih to tako nazvao, na dobrom je putu", naglasio je Robert Špehar.

Sljedećeg vikenda, 13.svibnja, Osijek gostuje na Poljudu protiv Hajduka...

"Bit će to teška utakmica u kojoj će se vidjeti uistinu koliko je Osijek dosad napredovao, odnosno je li ovo dosad bilo to da su živnuli ili su stvarno na dobrom putu za budućnost. Što se tiče Osijekovog trenutnog 4. mjesta u HNL-u sa 4 boda više u odnosu na Istru i Varaždin, ja bih to ovako nazvao - kako je bilo do prije tri utakmice je dobro, a kako je bilo na polusezoni je katastrofa. Činjenica da je Rijeka stigla i prestigla Osijek u proljetnom dijelu sezone je katastrofalna."

Ali, činjenica je i ta da igra Osijeka raste u odnosu na onu lošu igru prije?

"Zato sam nazvao ovo razdoblje Stjepana Tomasa spašavanje sezone. Mislim da će Osijek na kraju sezone uhvatiti najmanje tu 4. poziciju, s obzirom da ima dovoljnu kvalitetu u momčadi koju je samo trebalo probuditi. Činjenica koja je vidljiva da je i Istra i Varaždin, kao i Slaven Belupo kojima čestitam na sezoni, vidi se da su njihovi treneri istrpili sve moguće resurse iz kadra i vidi se da oni jednostavno posustaju. Siguran sam da će Osijek i Rijeka na kraju ići u Europu."

Europa za Osijek bi bila uspjeh...

"Iako se Osijek spasi i izađe u Europu mislim da se to ne može nazvati nikakvim uspjehom, nego to treba shvatiti trezveno kao jednu veliku opomenu. Sljedeća sezona treba se puno bolje pripremiti i u kadrovskom smislu i u ekipi što se tiče igračkog kadra. Ovakvo proljeće, ovakav jedan period, Osijeku se više ne bi smio događati u HNL-u. Mi smo na ovoj utakmici Osijeka i Dinama vidjeli velike probleme i u ekipi Osijeka i Dinama što se tiče njihovih europskih ambicija. Nadam se da Osijek ima europske ambicije i mislim da će trener Tomas i Bišćan na tom putu trebati pojačati kadar. U Hrvatskoj su oba kluba dosta jaka, ali u Europi će trebati biti jači, govorim o kadru. Europa je ipak nešto drugačije."

Kako vam trenutno izgledaju Dinamove ambicije u Ligi prvaka?

"Dinamove ambicije u Ligi prvaka jako su daleke trenutno, a Osijekove u Konferencijskoj ligi isto tako. Tu se ne smiju zatvarati oči i siguran sam da su i Bišćan i Tomas itekako svjesni toga da su njihove ekipe daleko od kvalitete Europe."

Tko je kriv za situaciju u Osijeku, tj što klub spašava sezonu, kako ste sami rekli?

"Nema se tu što puno pametovati, uvijek su najodgovorniji oni u klubu koji dovode pojačanja, kadrovitraju itd... Ne bih htio biti pregrub, ali normalno da je Uprava Osijeka dala do znanja na polusezoni, otvoreno je poručila da se rješava svojih igrača najskupljih i da je prioritet sagraditi stadion. S te strane ne želim niti imam pravo govoriti sportskom direktoru Kuleševiću i bilo kome da je pogriješio, jer je očigledno imao zadatak da rasproda momčad i da se nekako spasi, da se izađe u Europu", priča nam Robert Špehar i dodaje:

"Naravno, svi u klubu su se nadali da će, s obzirom na veliku bodovnu prednost nad Rijekom i ostalim klubovima na polusezoni, ipak se izvući s ovim kadrom, ali jednostavno se zakompliciralo i sad ovu sezonu jednostavno treba spasiti. Ne bih rekao da je netko imenom i prezimenom kriv nego jednostavno krivo je procijenjeno da će se lagano moći doći do Europe s igračkim kadrom bez ova četiri - pet prodana glavna igrača, da ne nabrajam sad imenom i prezimenom."

Što nedostaje Dinamu i kakav to veliki posao ima Bišćan pred sobom?

"Kao što je, po mojem mišljenju, kadar Osijeka dovoljno uvijek dobar za HNL, više-manje za to 3. ili 4. mjesto, ali ne dovoljno dobar za Europu, tako isto smatram da je ovaj kadar Dinama u HNL-u očigledno dovoljno dobar i da ovakav bude prvi i u sljedećim godinama, ali mislim da su Dinamove ambicije, to je jasno rekao i Bišćan, Liga prvaka. Bišćan je naglasio kako ga čeka težak posao, svjestan je kako se ovu ekipu mora pojačati, ali koliko će to biti moguće, iako se najavljuju neki novi transferi, ne znam, jer kakva je financijska konstrukcija Dinama sad, u to nisam upoznat. Za ulazak u grupu Lige prvaka ili da Osijek prođe u tim nekim pretkolima Konferencijske lige, ovo što sam vidio na jučerašnjoj utakmici, po meni, to nije ni blizu kvalitete Europe".

Osijek se polako oprašta od Gradskog vrta. Kakvu emociju imate prema tom stadionu, odnosno kakvu emociju vam budi?

"Mislim da ću sve reći s time da je na tom stadionu branio moj otac Slavko, igrao moj sin Dino i igrao sam ja. Sve sam time rekao i dok to nabrajam se naježim. Naravno da nam je svima drago zbog novog stadiona i novim vlasnicima velike čestitke što su uložili u stadion, jer Osijeku je takvo što potrebno. Ali, imamo pravo na sjetu, na emociju prema Gradskom vrtu. Neće se više moći nazivati da se javljate iz Gradskog vrta i to je tako. Moderan nogomet ide dalje. S tim ćemo se naučiti vrlo brzo živiti jer kad pogledate Pampas kako izgleda, onda shvatite da se lako naviknuti na dobre stvari, tj da se brzo naviknemo na novo. Ali, uvijek će ostati uspomena".

Za spomenuti kako je Robert Špehar kao legenda i Club Bruggea pozvana da posjeti klub na utakmici protiv Antwerpena. Club Brugge svakih godinu - dvije dana sjeti se Roberta Špehara i pozove ga da izvede, ili početni udarac ili na druženje. Club Brugge igra utakmicu protiv spomenute momčadi 21. 5. i organizirao je okupljanje bivših igrača, legendi kluba i među njima je pozvan i Robert Špehar što mu je velika čast.