U derbi utakmici 33. kola HNL-a nogometaši Osijeka i Dinama su, u utakmici s malim brojem pravih prilika, odigrali bez pogodaka.

Prvak Dinamo je u prošlom kolu proslavio naslov prvaka, dok je Osijek s ovim bodom ostao na četvrtom mjestu ljestvice. Ima dva boda manje od Rijeke, a četiri više od Istre 1961 i Varaždina.

U uvodnom dijelu susreta najbolju je priliku imao Dinamo, u 13. minuti je pokušao Špikić, ali je njegov udarac obranio osječki vratar Malenica. Dinamo se na samom početku nametnuo na travnjaku, a Osijek je prvenstveno dugim loptama tražio Miereza te tako pokušao stvoriti opasnost gostima.

Petković zamijenjen

Mierez je, kao i tijekom posljednjih nastupa, bio vrlo aktivan i opasan, a nakon što je Argentinac imao nekoliko dobrih napadačkih reakcija, u 32. minuti je Osijek stvorio najbolju šansu.

Mladi, 19-godišnji Bukvić je pucao iskosa, a atraktivno je njegov pokušaj zaustavio reprezentativni vratar Livaković. U nešto mirnijem ritmu prošao je ostatak prvog poluvremena te se na odmor otišlo bez pogodaka.

U drugom poluvremenu dodatno se smanjio broj pravih prilika kojih ni u prvih 45 minuta nije bilo previše. S jedne strane agilan je i dalje najopasniji bio Mierez, dok se kod Dinama mogla očekivati tek kakva lucidnost Petkovića. Kasnije ga je zamijenio Drmić.

Spor ritam drugog dijela

U takvom sporom ritmu prva šansa u nastavku bio je udarac Ljubičića u 75. minuti, ali ni tada se rezultat nije promijenio. Do kraja je još zaprijetio igrač Osijeka Lovrić u 89. minuti, no ostalo je 0-0.

Dinamo ni drugi put ove sezone nije slavio u Gradskom vrtu, prvi međusobni dvoboj završio je pobjedom Osijeka 1-0. Od iduće sezone Dinamo, kao i svi ostali klubovi, gostovat će u novom osječkom domu, na stadionu Pampas.

U posljednjem susretu ovog kola od 19.20 sati, u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, igraju Lokomotiva i Hajduk.

TIJEK UTAKMICE

Osijek - Dinamo 0:0

Dinamo: Livaković, Ristovski, Šutalo, Moharrami, Bulat, Ljubičić, Mišić, Baturina, Ivanušec, Špikić, Petković.

Osijek: Malenica, Leovac, Barišić, Žaper, Jurčević, Omerović, Jugović, Fiolić, Caktaš, Bukvić, Mierez

90' Igrat će se još pet minuta.

89' Najbolja prilika u nastavku, Lovrić na drugoj stativi promašuje okvir gola.

86' Žuti karton za Miereza.

83' Pritišće Dinamo bez prave prilike.

80' Špoljarić i Gržan ulaze umjesto Jugovića i Omerovića.

77' Leovacu žuti karton.

76' Nakon gužve je šutirao Ljubičić, s crte blokira Jugović.

75' Ulazi Bočkaj umjesto Baturine.

74' Topić tuče u blok.

69' Jurčević je izašao kod Osijeka, ušao je Lovrić. Kod Dinama su ušli napadači Topić i Drmić umjesto Petkovića i Špikića.

65' Brojač je pokazao 7923 gledatelja, rekord Gradskog vrta ove sezone.

63' Nejašmić je u igri umjesto Fiolića.

58' Nakon fantastičnog prvog poluvremena, ritam je ipak malo pao u nastavku.

52' Prvi pokušaj Mije Caktaša danas, odlazi visoko od gola.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela.

45' Jedna minuta dodatka.

41' Žuti karton za bivšeg dinamovca u redovima Osijeka, Fiolića.

38' Sjajna utakmica puna prilika u Gradskom vrtu, nedostaju jedino golovi.

35' Bulat puca u Malenicu iz daljine.

32' Bukvić sjajno tuče, Livaković mora boksati.

30' Mierez igra sjajnu utakmicu, sam se bori protiv obrane Modrih. Pucao je sada vanjskom u Livakovića.

28' Bukvić puca neprecizno nakon kornera.

25' Dinamo nije u zadnjih par minuta stvorio šansu, Osijek se dobro branio.

18' Fiolić iz dobre prilike puca preko vrata.

16' Baturina puca sa 16 metara ravno u Marka Malenicu.

13' Špikić se našao u ozbiljnoj prilici, išao je s Malenicom oči u oči, probao ga pretrčati, no golman Osijeka sjajno reagira.

11' S tribina se može čuti: "Gazi, gazi, gazi purgera"

9' Barišić čisti opasnu loptu u svom petercu.

7' Velik je intenzitet na samom startu utakmice, Dinamo gradi napade. Osijek želi izaći preko Miereza.

4' Traje početno ispitivanje snaga.

1' Počela je utakmica.

-----------------------------------------------------------------

16.10 Izašao je sastav Dinama za ovaj susret, iako je Bišćan tvrdio kako će više juniora dobiti priliku, Modri izlaze s jakom postavom.

Osijek danas od 17 sati na Gradskom vrtu dočekuje Dinamo u 33. kolu HNL-a. Modri su već osigurali naslov prvaka Hrvatske, a pred njima je još četiri utakmice.

Današnja utakmica je od velike važnosti za Osijek koji se bori za kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Trenutačno su četvrti s 45 bodova, ispred njih je Rijeka s 48 bodova, a na petom mjestu Istra 1961 s 42 boda.

Bišćan: 'Pokušat ćemo s rotacijama'

Ovo je ujedno i zadnje Dinamovo gostovanje na Gradskom vrtu prije nego što se bijelo-plavi sljedeće sezone presele na novi stadion na osječkom Pampasu.

"Sad kad smo osigurali naslov prvaka ipak smo u nešto lakšoj situaciji, možemo probati neke stvari i neke igrače, to ćemo i raditi. Ali, osnovni su ozbiljnost, težnja što je moguće boljoj igri i rezultatu jer to Dinamo traži, to traže i navijači i tako ćemo se nastaviti ponašati. Uvijek prema samima sebi imamo maksimalne zahtjeve, tako ćemo izaći i u Osijeku", rekao je trener Bišćan u najavi utakmic ei nastavio:

"Imamo dosta mladih u sastavu, a još ćemo vidjeti koga ćemo od njih prepustiti juniorskoj momčadi koju čeka važna utakmica. Ovom ćemo prilikom pokušati s rotacijama, u ovoj ćemo utakmici sigurno imati nekoliko novih igrača u prvih 11, a još će nekolicina dobiti određenu minutažu tijekom dvoboja. Mislim da je to dobro, do kraja je ostalo još tih nekoliko kola, brzo će doći nova sezona, moramo vidjeti s čim raspolažemo, moramo dati određenim igračima priliku da pokažu najbolje od sebe ili koliko u ovom trenutku mogu pružiti kako bismo dobili bolju sliku za pripreme."

Zadnji susret obilježila magla

Zadnji put kada je Dinamo gostovao na Gradskom vrtu bilo je još krajem listopada kada su Osječani slavili s 1:0. Ipak, nešto drugo je obilježilo cijeli susret, a to je magla…

Navijači u Gradskom vrtu velikom većinom nisu vidjeli ništa, a gledatelji prijenosa mučili su se, kao i komentator i režiser prijenosa, koji je tražio kameru koja nije potpuno obavijena maglom. Uz spomenuto, zbog magle, odnosno slabe ili gotovo nikakve vidljivosti, VAR sustav je bio djelomično izvan funkcije. Golmani nisu vidjeli s gola na gol, a u jednom trenutku uvjeti su bili tako loši i mnogi su se pitali zašto utakmica nije prekinuta. Takvih problema danas neće biti jer ih očekuje 24 stupnjeva...

UŽIVO

Osijek - Dinamo 0:0

0' Čeka se početak utakmice.