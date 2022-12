Ni Robert Špehar, proslavljeni bivši nogometaš koji je 9. strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova, nije nam se propustio javiti nakon pobjede hrvatske nogometne reprezentacije nad Marokom 2-1, danas u utakmici za treće mjesto na SP-u. I u Osijeku, gradu koji nikad nije bio niti neće biti Ocek, koji diše za Hrvatsku i koji je uvijek bio i ostao nepokoreni hrvatski grad, traje veliko slavlje bronce naših junaka iz Katara...

'Ovo je čudo'

"Čestitke našim nogometašima i stručnom stožeru od mene i mojih tu iz Osijeka. Ovdje se fešta, svi smo dosanjali opet taj san na SP-u. Ovo je čudo. Da, potvrdili smo da smo nogometna veselila. Bili smo već treći na svijetu, prije 4 i pol godine u Rusiji smo bili drugi, ponovit ovo ponovno izuzetno je veliki uspjeh. Čestitke svim reprezentativcima, izborniku Zlatku Daliću, HNS-u, igračima, stručnom stožeru... Ponos do neba na sve, za sve, ponosimo se što smo Hrvati", sipao je psalme iz usta, hvalospjeve Robert Špehar i nastavio:

'Nismo tu gdje jesmo bez veze'

"Mi danas nismo tu gdje jesmo bez veze, mi smo od prije u vrhu, na Final Fouru Lige nacija. Do uspjeha se može doći, ali izrazito je teško, najteže u biti, ostati na vrhu. Mi nismo tu samo danas, nego smo u vrhu od prije i ostali smo među najboljima na svijetu. Nevjerojatno. Znate, kad dođete jednom do vrha, vi ste onda lovina i nije lako ostati živ, to samo mogu velike zemlje, s tim se mogu nositi samo najveći. Vidjeli smo jednu Italiju koja na dva SP-a nije bila, jedan Brazil koji ispada u četvrtfinalu SP-a i ne odlazi do kraja. Na dva zadnja Mundijala nisu napravili ništa, nema ih. Dakle, poslali smo i njih kući", priča nam Špehar i nastavlja u jednom dahu, dok oko njega ori pjesma...

'Luka srcem igra za Hrvatsku'

"Svim igračima od srca, a Luki Modriću iznad svega. On je heroj, vođa, ne znam što bi rekao za tog čovjeka, igrača, koji nas vodi. Čovjek koji je kapetan brončanih Vatrenih. I srebrnih... Luka Modrić da je neki kalkulator on bi nakon Rusije i drugog mjesta na svijetu, što je neki određeni vrhunac nečeg, on bi se već tad oprostio. Ne, ne i naš Luka. Kako je ono kazao, igrat ću za reprezentaciju dok mogu i dok me god Hrvatska želi i treba. I sad je već i prije ove utakmice najavio ostanak i za Final Four. Daje sve za Hrvatsku i to treba poštovati. Ta lakoća igre, ta mirnoća, to se rađa uistinu svakih možda dvadesetak godina."

I za kraj Robert Špehar nam je kazao:

"Pomogao je Luka sigurni ovoj generaciji koja dolazi i koja će nakon njega jednog dana nastaviti stazama uspjeha. Ma, svima sve čestitke. Nismo mi svjesni što je ovo. I sami ste mogli čuti u razgovoru samnom kako ih nisam htio opterećivati, govorio sam kako je ovo već sad uspjeh, kako je sam plasman na SP uspjeh, ali nije isto završiti kao 4. ili ispasti u četvrtfinalu i uzeti broncu. Nisam ih htio opteretiti, stavljati im neko breme nekim svojim izjavama, iako sam znao da su kadri otići do kraja. Dočekali bi mi njih svi i da su 4., ali ova bronca zaslužuje reprizu povratka iz Rusije. Ova bronca ima sjaj srebra iz Moskve", zaključio je Robert Špehar.