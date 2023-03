Druga pobjeda Hajduka u Gradskom vrtu u posljednjih 11 dana. Osijek ne zna za pobjedu čak 42 dana a nakon današnje predstave splitskih bilih možemo slobodno reći kako je Osijek ove sezone mušterija Hajduku. Splićani su se približili Dinamu 9 bodova na ljestvici (Plavi imaju utakmicu manje), ali daleko su od ugrožavanja prvaka Hrvatske, odnosno toliko željenog naslova prvaka HNL-a. Za komentar utakmice okrenuli smo broj Roberta Špehara, legendu Osijeka i HNL-a, čovjeka koji je na 9. mjestu najboljih strijelaca hrvatske nogometne lige svih vremena sa 86 golova. Bivši nogometaš, golgeter s pedireom, danas trener - rekao nam je:

"Kao i na prvoj utakmici u Kupu Osijek je i u ovoj drugoj utakmici, iako je najavljivao i znao koliko je važno nametnuti se od prve minute na domaćem terenu, jednostavno nije uspio niti u nedjelju niti u tom prvom dvoboju. Hajduk je u ta oba prva dijela izdominirao bijelo-plave, a ovog je puta zabio i dva gola. Splićani su stvorili jednu veliku prednost koja sad iznosi 11 bodova na ljestvici. Bez obzira što je Osijek u drugom dijelu, nakon par izmjena od strane Borimira Perkovića, izgledao malo bolje nego u prvom ali jednostavno to nije izgledalo i bilo dovoljno i sasvim bez nekih velikih problema hajduk je izgurao do kraja rezultatom 2-0. Imao je Osijek neku polušansu ali imao je Bogami i Hajduk jedno dvije-tri vrlo ozbiljne prilike da ode na 3-0. Zaslužena pobjeda Hajduka", govori nam Robert Špehar.

Što je bio ključ pobjede Hajduka, tj zašto je Osijek opet izgubio, možda napadačka neučinkovitost Osijeka?

"Osijek nije imao niti promašivao šanse u prvom dijelu jer ih nije ni stvarao. Problem je bio u tome što su moji Osječani imali igru a pritom nisu stvarali prilike. S druge strane, Hajduk je naučio, izgleda i trener Ivan Leko, iz onih početnih poraza na početku proljeća. Stajali su čvrsto u bloku i išli su vrlo brzo u transformacije, na polukontre i kontre i sasvim su zasluženo dobili", objasnio nam je Robert Špehar.

Ivan Leko je postavio četvoricu u obrani, ovo mu je bila najbolja utakmica od kad je došao na klupu Hajduka...

"On je od prvog dana, to moramo reći i biti iskreni, problema s kadrom. I danas je imao puno izostanaka. U tome je njegova zamisao u početku bila s tri odozada, pa sa 4 ali mislim da Ivan Leko dosad u Hajduku nije toliko lutao koliko je imao dosta ozljeda. Stvarno je imao od kad je došao velikih problema s kadrom igrača. Ivan Leko je danas dobro pročitao Osijek, proučio je dobro Osijek protiv Dinama prije 7 dana i stvorio jedan čvrsti blok iz kojeg su vrlo brzo i pokretljivo izlazili u polukontre i kontre. Ivanu Leki se mora čestitati. Podigao je svoju momčad na +11 u odnosu na Osijek i mislim da će Bijeli zadržati to drugo mjesto ove sezone", završio je Robert Špehar.