UŽIVO

25. kolo HNL-a

Gradski vrt

Početak: 17.30

Osijek - Hajduk 0-2

Osijek: Malenica - Barišić, Škorić, Čeberko, Jurčević - Jugović, Žaper - Živković, Caktaš, Omerović - Mierez

Hajduk: Lučić - Mikanović, Ferro, Vušković, Melnjak - Grgić, Krovinović - Pukštas, Benrahou, Mlakar - Livaja

34' - GOOOL - Dario Melnjak zabija za 2-0 Hajduka. Ludnica na tribini na kojoj su hajdukovci. Melnjak je dočekao jednu odbijenu loptu i sa 4 metra zabio treći gol za Hajduk ove sezone.

33' - Jugović je pucao na gol za uopće i prvi pokušaj Osječana u ovoj utakmici, ali neprecizno.

28' - GOOOL - Marko Livaja u svom stilu, sa fintom i čekanjem - zabija za vodstvo Hajduka 1-0. Prevario je Malenicu koji se nagnuo u svoju lijevu, a Livaja je zabio svoj 3 gol Osijeku u sezoni. Pogodio je Marko u Osijeku isto tako. Hajduk ima četiri udarca na gol, Osijek niti jedan, a od toga dva udarca su išla u okvir gola Malenice.

27' - Kazneni udarac za Hajduk i žuti krtona za Čeberka. Benrahou je pobjegao Ukrajincu. Penal je bio, čeberko je rušio Benrahoua. Čisto sve kao suza. Marko Livaja će pucati.

25' - Jedna je petarda pala ravno kod pomoćnog suca, službeni spiker smiruje navijače. Sve je u redu s Ivanom Mihaljem. Desetak sekundi je bila prekinuta utakmica. Sad je normalno nastavljena.

22' - Mierez stalno prijeti zadnjoj liniji Bijelih svojim kretanjima i bez lopte i s njom u nogama. Inače, 59% posto je za sad lopta u nogama Osijeka, 41% Hajduka. Očekivano rekli bi smo.

15' - Gazi, gazi, gazi tovara - Skandiraju navijači Osijeka. Standardna zvučna kulisa kad igraju ove dvije momčadi, ali ne samo ove dvije nego i još neke poput Dinama, Rijeke itd... To vam je tako, to je jednostavno dio nogometnih rivalstava. Pa koliko god to ružno zvučalo.

11' - Kakva šansa za Hajduk. Jan Mlakar je iz kontre odmah gađao suprotni kut Malenice. Osječki golman to sjajno skida, rastegnuo se koliko je dug i širom, raširio s epoput ptice u letu. Dobar test za domaćeg vratara, prvi ispit je položio. Korner za Hajduk.

6' - Hajduk se povukao u uvodnim minutama, čekaju svoju šansu iz polukontri i kontri.

1' - Počela je utakmica u Osijeku.

"Samo jednu želju imam moj živote ludi, da mi Hajduk prvak bude pa da skroz poludim" - pjesma je Torcide koju ćemo posuditi, koja se savršeno uklapa u kontekst ovog dvoboja za Bijele. Samo, ovdje se ne radi o tituli više nego o jednostavnoj stvari - jedina želja Bijelih i svih navijača Hajduka je da ostanu neporaženi u Gradskom vrtu!