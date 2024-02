Robert Špehar, 9. najbolji strijelac HNL-a svih vremena (ima na kontu 86 golova), u stručnom komentaru za Net.hr kazao je kako je trener Dinama Sergej Jakirović pogodio taktikom protiv stratega HNK Rijeka Željka Sopića ali ga nije iznenadio, u nedjeljom derbiju 24. kola prve hrvatske nogometne lige koji je završio pobjedom zagrebačkih plavih 1-0 golom Brodića iz iznuđenog penala.

Jakirović je loptu prepustio Sopiću i sa svih 11 igrača stajao u obrani. Uz to, Dinamo ne bi nikad, između ostalog, izašao iz krize da se jedan igrač nije vratio na svoju staru razinu, a i protiv Rijeke je bio ključan u važnom pohodu na tri boda protiv momčadi koja igra, po mnogima, najbolji i najljepši nogomet ove sezone u HNL-u. Radi se o Josipu Mišiću. Mišić je prošle sezone igrao fantastično, ali u ovoj je (bio) ispod svoje uobičajene razine...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane ekskluzivno 30. ožujka, od 19.00, možete gledati u prijenosu UŽiVO na Voyo platformi

Dinamovu su pobjedu u derbiju iznijeli prvenstveno stariji igrači, vedete. To su Bruno Petković, Stefan Ristovski, Theophile Catherine, u nastavku i nogometni ratnik Arijan Ademi, ali ponajprije spomenuti Josip Mišić. On se vratio na razinu igre kojom određuje ritam utakmice i drži Dinamov vezni red pod kontrolom, organizira igru i diktira promjene i tijek dinamike utakmice. Kapetan Arijan Ademi još nije dosegao razinu prije odlaska u Kinu, iako je uočljivo da se iznimno trudi i autoritativno vodi momčad, kao i bezbroj puta dosad...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

"Slažem se. Josip Mišić je upao i bio u jednoj maloj krizi, ali sad je definitivno u posljednjih nekoliko utakmica izašao iz krize. Protiv Betisa je bio odličan, kao i u nedjelju protiv Rijeke na Maksimiru. Obje utakmica je Mišić odigrao vrhunski. Vratio se svojim dobrim igrama, stasao je općenito jako kao igrač. A u europskim utakmicama, u derbijima, protiv jakih suparnika, u trenucima kad treba zapeti, tad se vide pravi igrači. To je Josip Mišić definitivno potvrdio", kazao nam je u uvodu Robert Špehar i dodao:

Foto: Pixsell Foto: Pixsell

"Dinamo su izvukli uistinu svi zajedno. Dakle, iskusni spomenuti igrači, mladi igrači, trener Jakirović, navijači na tribinama. Još jednu ključnu stvar su dinamovci napravili. Prihvatili su svi da su u krizi, skupili su svi glave u tom Dinamovom svemiru. I na igračima i na tribinama se vidi jedan veliki prkos. To je na kraju rezultiralo i nagradilo Dinamo tim penalom i slavljem protiv vodeće Rijeke. Međutim, da je HNL Rijeka uzela bod, ne bi bilo nezasluženo. To je nogomet. Nesmotrena greška Rijeke i penal. Dinamo je na kraju balade, one plave, zasluženo dobio Rijeku i vratio se u najozbiljniju utrku za naslov prvaka Hrvatske u nogometu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Robert Špehar je za kraj naveo:

"Svaki trener uči iz utakmice u utakmicu i zna kakvu ekipu ima, kakvim kadrom raspolaže za dobiti utakmicu. Sergej Jakirović je pogodio taktikom, ali mislim da nije previše iznenadio Sopića. Jel', da je ostalo 0-0, pričali bi sad drugačije. To vam je nogomet. Dinamo je na kraju pobijedio i nema se tu što drugo dodati. Ne mislim da je Jakirović nešto posebno iznenadio Sopića, ali da je zasluženo dobio, to sigurno".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo