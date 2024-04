HNL danas nastavlja svoj "ples". Na redu je 30. kolo koje započinje danas utakmicom Rudeša i Slavena s početkom u 17.00 u Kranjčevićevoj.

Do kraja je 7. kola. HNL sezona s deset kluba broji 36. kola. Rijeka je vodeća sa 65 bodova. Dinamo je drugi sa 60 i utakmicom manje. Hajduk je 3. sa 55 bodova nakon 29 utakmica. Još uvijek su Bijeli u igri za naslov prvaka Hrvatske, barem matematički, a u nedjelju u 16.30 na Poljudu igraju utakmicu protiv Osijeka.

U nekim drugim okolnostima, sretnijim za navijače Hajduka i Osijeka, ovo bi bila centralna utakmica kola. No, u ovom slučaju, derbi kola pripada Derbyju della Učki na Aldro Drosini. Srazu Istre i Rijeke s početkom u 17.00 u nedjelju.

Gorica i Dinamo pred rekordno ispunjenim tribinama stadiona u Velikoj Gorici započinju svoj dvoboj sutra s početkom u 19.00.

"Da, regionalni derbi Istre i Rijeke u nedjelju ipak zaslužuje epitet derbija 30. kola", rekao nam je Robert Špehar, legendarni osječki golgeter, koji na svom vječnom kontu golova ima brojku 36, što je 9. mjesto na vječnoj ljestvici strijelaca ikad.

"To je jedna specifična utakmica, baš derbi. Svatko voli svoj klub. Naravno, Istra 1961. i navijači Demoni vole svoje, Armada voli svoje, u tom smislu ne treba dizati nikakve tenzije. To je sve normalno i logično. Ali, jedni druge nogometo nemaju u čemu iznenaditi. I Istra i Rijeka igraju 4 utakmicu u sezoni, a uz to se znaj godinama. Istri ne visi opstanak, ali pred svojim navijačima želi sačuvati svoj obraz i čast protiv regionalnog rivala".

"Rijeka, s druge strane, gazi sve redom i u Puli putuje po tri boda s kojim će se još više približiti svom cilju - osvajanju naslova prvaka Hrvatske. Imaju moćnu ekipu, dobre i kvalitetne igrače. Dobrog trenera Željka Sopića. Navijači su uz njih i bilo bi lijepo kad bi u Puli otvorili još tu istočnu tribinu, zbog nogometa je lijepše da bude pun stadion. Međutim, to je odluka kluba, kako će što napraviti".

"Hajduk i Osijek su klubovi tzv. velike četvorke HNL-a, veliki klubovi, ali u ovom trenutku je veći derbi utakmica Istra - Rijeka. Kud je lokalni derbi, tu je i od velikog značaja u smislu tko će osvojiti titulu prvaka hrvatske države. I naravno, Gorica - Dinamo, taj dvoboj ćemo pratiti isto jer Dinamo želi isto tri boda za priključak Rijeci, tj da ne zaostane za vodećim", završio je Robert Špehar.