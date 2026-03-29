Zna s malim budžetom: Tko je Robert Graf, glavni kandidat za sportskog direktora Hajduka?

Nakon što je početkom veljače prekinuta suradnja s Goranom Vučevićem, potraga za novim sportskim direktorom Hajduka postala je prioritet. Čini se da je uprava splitskog kluba pronašla svog favorita izvan granica Hrvatske. Riječ je o 45-godišnjem Poljaku Robertu Grafu, stručnjaku koji se proslavio stvaranjem uspješnih momčadi uz ograničene resurse i majstorskom transfernom politikom.

Prema informacijama koje dolaze iz Poljske, Graf se smatra kandidatom koji savršeno odgovara kriterijima postavljenim na Poljudu. Splićani traže čovjeka s iskustvom rada u klubovima koji nemaju velik budžet, stručnjaka koji zna "napraviti nešto iz ničega". Uz to, ključni su zahtjevi promocija mladih igrača i, možda najvažnije, sposobnost jeftine kupovine i skupe prodaje. Grafova karijera dokaz je da posjeduje upravo te kvalitete.

Put od niželigaša do povijesnog uspjeha

Robert Graf nije imao profesionalnu igračku karijeru, već se od samog početka usmjerio na organizacijski i menadžerski rad u nogometu. Prve korake napravio je u omladinskim pogonima Śląska iz Wrocława i Lechije iz Gdanjska, da bi prvi direktorski posao dobio u Olimpiji Grudziądz, s kojom je odmah izborio plasman u viši rang.

Pravi proboj ostvario je u Warti iz Poznańa, klubu koji je preuzeo 2019. godine. S Wartzom je nakon 25 godina izborio povratak u Ekstraklasu, poljsku prvu ligu, te u debitantskoj sezoni osvojio visoko peto mjesto, što je bio podvig s obzirom na klupski budžet.

Vrhunac njegove karijere dosad bio je angažman u Rakówu iz Częstochowe, gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. bio jedan od arhitekata najvećih klupskih uspjeha. U tom je razdoblju Raków osvojio povijesni naslov prvaka Poljske, kao i nacionalni kup i superkup, čime se Graf potvrdio kao jedan od najsposobnijih sportskih djelatnika u zemlji. Trenutačno obnaša dužnost potpredsjednika za sportska pitanja u ŁKS-u iz Łódźa.

Posao s Antom Crncem kao najbolja preporuka

Ipak, posao koji je Grafa najviše približio Hajduku i predstavio ga široj hrvatskoj javnosti jest transfer mladog napadača Ante Crnca. Graf je prepoznao potencijal tadašnjeg igrača Slaven Belupa te ga 2022. doveo u Raków za otprilike 1,5 milijuna eura. Taj se potez pokazao kao pun pogodak. Crnac je u Poljskoj igrački eksplodirao, a samo godinu dana kasnije prodan je u engleski Norwich City za rekordnih 11 milijuna eura.

Taj transfer savršeno ilustrira Grafovu filozofiju. Uspio je privući igrača unatoč interesu Atalante i nekoliko engleskih prvoligaša, jamčeći mu ključnu ulogu i razvojni put. Kasnije je i sam priznao da ga je iznenadila brzina i visina transfera u Norwich, ali je dodao: "Tržište određuje vrijednost igrača. Ako je Norwich odlučio toliko platiti, znači da on toliko vrijedi."

Ukoliko se pregovori uspješno privedu kraju, dolazak Roberta Grafa na Poljud mogao bi označiti početak nove strategije. Njegova sposobnost da s ograničenim sredstvima gradi konkurentne momčadi i stvara dodatnu vrijednost kroz transfere upravo je ono što Hajduku treba za iskorak u budućnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto je Livaja jedan od najvećih igrača Hajduka ikada!