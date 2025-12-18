Rijeka u naletu, ali kladionice jasno guraju Šahtar...
Victor Sanchez naglašava da je Šahtar “posebna motivacija”
Rijeka večeras od 21 sati gostuje kod Šahtara u 6. kolu Konferencijske lige. Domaćin je već osigurao prolazak i kladionice ga vide kao jasnog favorita, 1.90 na pobjedu. Rijeka, međutim, dolazi u sjajnoj seriji i s koeficijentom 4.10 nudi najviše valuea na karti.
Rijeka je u nizu od tri pobjede zaredom i šest utakmica bez poraza, uključujući europskih 3:0 protiv Celja. Momčad izgleda stabilno, agresivno i kompaktno, profil koji nerijetko donosi iznenađenja u gostima.
Victor Sanchez naglašava da je Šahtar “posebna motivacija”, dok Arda Turan upozorava na Rijekinu snagu u duelima. Ukratko: očekuje se čvrsta utakmica, puno duela i borba za svaki metar terena.
Takav stil igre često gura susret prema dužem egalu, što otvara prostor za dvoznak ili hendikep na goste:
Šahtar – 1.90
Remi – 3.50
Rijeka – 4.10
