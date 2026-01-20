FREEMAIL
PRESUDIO PENAL /

Rijeka slavila u utakmici koja se 'igrala mjesec dana'

Rijeka slavila u utakmici koja se 'igrala mjesec dana'
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Ovom pobjedom Rijeka je skočila na treće mjesto ljestvice sa 27 bodova, jednim više od četvrte Istre 1961 i petog Slavena Belupa. Na vrhu je Dinamo sa 38 bodova, jedan manje ima drugi Hajduk.

20.1.2026.
18:26
Hina
Sasa Miljevic/pixsell
U zaostaloj utakmici 17. kola HNL-a Rijeka je kao gost u Puli svladala Istru 1961 sa 2-1.

Susret je 14. prosinca prekinut nakon 15 minuta igre pri rezultatu 1-1 zbog guste magle, a u utorak je nastavljen upravo od tog trenutka. Prije 37 dana domaći su poveli golom Salima Faga Lawala (peta minuta), a poravnao je Luka Menalo (deveta minuta). U nastavku strijelci su bili daleko slabije raspoloženi, a tri boda Rijeci osigurao je Dantas (75-11m) iz kaznenog udarca.

Gledatelji u Puli tijekom 75 minuta vidjeli su malo kvalitetnog nogometa, a ključni se trenutak dogodio 20-ak minuta prije posljednjeg sučevog zvižduka. Gruzijca Tornikea Morčiladzea, koji u je u Rijeku stigao prije nekoliko dana, u svom je kaznenom prostoru prekršajem zaustavio Kadušić, sudac Čulina pokazao je na bijelu točku, a siguran izvođač najstrože kazne bio je Dantas.

Ovom pobjedom Rijeka je skočila na treće mjesto ljestvice sa 27 bodova, jednim više od četvrte Istre 1961 i petog Slavena Belupa. Na vrhu je Dinamo sa 38 bodova, jedan manje ima drugi Hajduk.

Rijeka slavila u utakmici koja se 'igrala mjesec dana'