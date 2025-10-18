Rijeka opet razočarala, iz Koprivnice se vraća samo s bodom

Nogometaši Slavena Belupa i Rijeke u susretu su 10. kola HNL-a igrali 1-1 (0-1).

Goste je u vodstvo doveo Daniel Adu-Adjei (45+3) u samoj završnici prvog poluvremena, a poravnao je Andrija Filipović (74).

Rijeka je u otvaranju utakmice imala mnogo sreće što nije pala u rezultatski zaostatak. Naime, u 11. minuti grubo je pogriješio vratar Zlomislić, njegovo je slabo ispucavanje presjekao Šuto, lopta se odbila do Lepinjice koji je lobom svladao Zlomislića. Ipak, nakon više od pet minuta pregledavanja snimke putem VAR-a procijenjeno je kako je Lepinjica ipak bio u minimalnom zaleđu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hladan tuš u Areni Zagreb: GOG slavio, a hrvatski prvak ostao i bez važnog igrača!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon "preživljenog"šoka Rijeka je zagospodarila terenom i stigla do prednosti u sam smiraj prvog dijela utakmice. Dantas je lijepo proigrao Adu-Adjeija koji je ušao u kazneni prostor i zatim preciznim prizemnim udarcem svladao Hadžikića.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Zlomislić je još jednom pokazao nesigurnost u 58. minuti kada nije dobro reagirao na udarac Jagušića te je odbio loptu na nogu Mitroviću, ali pokušaj domaćeg napadača zaustavila je greda.

Imali su i Riječani dvije velike prilike za povećanje vodstva preko Fruka i Devetaka, ali nisu bili precizni, a kazna za te promašaje je stigla u 74. minuti.

Jagušić je ubacio iz slobodnog udarca s desne strane, a Filipović je sa 10-ak metara glavom pogodio sam gornji lijevi kut za konačnih 1-1.

S ovim bodom Slaven Belupo je stigao na četvrto mjesto sa 13 bodova, dok je Rijeka ostala na samo dvije pobjede ove sezone i sedma je na tablici sa 11 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!