Rijeka i Hajduk pred rasprodanim tribinama: Rujevica gori uoči velikog Jadranskog derbija

Rujevica će u subotu od 18 sati biti epicentar hrvatskog nogometa. U sklopu 14. kola SuperSport HNL-a Rijeka dočekuje Hajduk, a interes navijača oborio je sve rekorde, klub je potvrdio da su sve ulaznice rasprodane.

„Hvala vam, vidimo se u subotu na tribinama“, poručili su iz Rijeke na društvenim mrežama, potvrđujući sjajnu kulisu za derbi koji nosi ogroman naboj.

Ovo će biti drugi ovosezonski okršaj dvaju velikih rivala. U prvom susretu na Poljudu gledali smo pravu dramu – Rijeka je dva puta vodila preko Luke Menala i Brune Bogojevića, no Hajduk se oba puta vraćao, a bod Splićanima spasio je Rokas Pukštas golom u 96. minuti.

Subotnji derbi sudit će Mateo Erceg, dok će njegovi pomoćnici biti Goran Pataki i Kristijan Novosel. Četvrti sudac je Zdenko Lovrić.

