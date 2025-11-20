FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
sve je spremno /

Rijeka i Hajduk pred rasprodanim tribinama: Rujevica gori uoči velikog Jadranskog derbija

Rijeka i Hajduk pred rasprodanim tribinama: Rujevica gori uoči velikog Jadranskog derbija
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Ovo će biti drugi ovosezonski okršaj dvaju velikih rivala.

20.11.2025.
21:31
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rujevica će u subotu od 18 sati biti epicentar hrvatskog nogometa. U sklopu 14. kola SuperSport HNL-a Rijeka dočekuje Hajduk, a interes navijača oborio je sve rekorde, klub je potvrdio da su sve ulaznice rasprodane.

„Hvala vam, vidimo se u subotu na tribinama“, poručili su iz Rijeke na društvenim mrežama, potvrđujući sjajnu kulisu za derbi koji nosi ogroman naboj.

Ovo će biti drugi ovosezonski okršaj dvaju velikih rivala. U prvom susretu na Poljudu gledali smo pravu dramu – Rijeka je dva puta vodila preko Luke Menala i Brune Bogojevića, no Hajduk se oba puta vraćao, a bod Splićanima spasio je Rokas Pukštas golom u 96. minuti.

Subotnji derbi sudit će Mateo Erceg, dok će njegovi pomoćnici biti Goran Pataki i Kristijan Novosel. Četvrti sudac je Zdenko Lovrić.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk uoči derbija s Hajdukom: "Vjerujemo da možemo vratiti osmijeh navijačima"

RijekaHajdukRujevicaHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
sve je spremno /
Rijeka i Hajduk pred rasprodanim tribinama: Rujevica gori uoči velikog Jadranskog derbija