Nogometaši Rijeke u finalu Kupa Hrvatske igrat će protiv Hajduka na Stadionu Poljud 26. svibnja od 19 sati, a u utorak je klub objavio kako će u prodaji za navijače b nešto više od 6000 ulaznica.

"Na raspolaganju će biti sektor A (90 kuna), Sektor B (120 kuna), te sektori C i D na kojima će ulaznice koštati 150 kuna. Pozicije sektora možete pronaći na fotografiji na dnu teksta. Prodaja za utakmicu finala Kupa Hrvatske počet će u srijedu 27. travnja, a radno vrijeme blagajni prvi tjedan prodaje ulaznica je od srijede do petka od 16 do 21 sat , te u subotu od 9 do 13 sati", priopćili su Riječani koji u finalu imaju ulogu domaćina.

Dodali su kako će za kupnju ulaznice potrebno je predočiti osobni dokument s fotografijom te da web prodaje za finale Kupa Hrvatske neće biti.

A kako je došlo do situacije da je Rijeka domaćin Hajduku u Splitu?

Naime, nakon odigranih četvrtfinalnih utakmica, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza na prijedlog Natjecateljske komisije HNS-a donio je odluku kako će finalni susret biti odigran u Splitu. Finalna utakmica zakazana je za 26. svibnja 2022. godine.

Treba napomenuti i kako su od 2016. godine, kada je uvedeno odigravanje jedne finalne utakmice, finale Kupa ugostili su Osijek, Varaždin, Vinkovci, Pula, Šibenik te Velika Gorica.