Nakon što smo prije 11 dana čitateljima Net.hr-a, dakle vama drage dame i gospodo, postavili smo samo jedno pitanje - Tko bi trebao biti trener Dinama? - Dobili smo sad i rezultate spomenute velike ankete. No, prije nego što ih objavimo želimo vam objasniti neke stvari...

Dakle, anketa nije rađena jer želimo smijeniti atualnog trenera i sportskog direktora Dinama Antu Čačića, to sigurno ne niti mi to možemo. Anketa je otvorena u trenutku dok se Anti Čačiću tresla stolica, 17. ožujka, uoči derbija Dinama i Rijeke na Maksimiru (pobjeda Dinama 1-0) a pitanje je - Tko bi trebao biti trener Dinama, naravno prema čitateljima Net.hr-a? Dakle, tko bi trebao a ne tko će biti. Također, prema pravilima novinarske struke, dužni smo hrvatskoj javnosti prezentirati rezultate...

Arijan Ademi i Stefan Ristovski srušili su Riječane i spasili Antu Čačića možda i otkaza, jer je do tada Dinamo bio u negativnom nizu od tri utakmice bez pobjede. Imao je dva poraza i remi, uz gol razliku 2-4. Iako smo u anketi naglasili kako će trajati 10 dana, ipak smo pustili da traje 11 dana. Nogometnim žargonom, sudac je produljio sudačku nadoknadu ali pobjednik je neprikosnoven. Dakle, prema anketi Net.hr-a, vas dragih naših čitatelja, koja je započela 17. ožujka u 8.50 ujutro a trajala do 28. ožujka do 19.25 - Nenad Bjelica neprokosnoveni je pobjednik. Za njega je glasalo 25% čitatelja našeg portala. Na drugom mjestu je Igor Bišćan sa 16% a treće mjesto dijele Vahid Halilhodžić i Matjaž Kek sa 12%.

Za napomenuti da su u anketi glasala 10013 čitatelja Net.hr-a. Svima zahvaljujemo na tome.