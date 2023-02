Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0-0 u dvoboju 21. kola HNL-a te su oba sastava ostala na svojim dosadašnjim pozicijama, Osijek je treći, a Slaven Belupo na četvrtom mjestu.

Osijek je time nakon poraza kod Lokomotive u prošlom kolu ovaj put uhvatio tek bod, dok je klub iz Koprivnice remizirao treći put u zadnja četiri prvenstvena susreta.

Osječani su bili prilično nemoćni tijekom prvog dijela po suparnička vrata. Premda su domaći nogometaši diktirali ritam susreta tek nekoliko puta su kreirali solidne prilike. U 20. minuti je zaprijetio Lovrić iz slobodnog udarca, dok su u završnici prvog dijela dvije solidne prilike imali opet Lovrić i Mierez.

Slaven Belupo se više orijentirao na čuvanje svojih vrata, no bilo je vidljivo da gosti iz Koprivnice mogu biti opasni čim se ohrabre za poneki suvisliji napad.

Drugi dio dvoboja u Osijek počeo je odličnom šansom domaćeg igrača Caktaša, ali je njegov udarac vrlo dobro, uz pomoć vratnice, zaustavio gostujući vratar Čović. Dobrom reakcijom je, pak, uzvratio osječki golman Malenica koji je deset minuta kasnije spriječio vodstvo gostiju kada je obranio dva pokušaja Hoxhe.

Bile su to dvije najbolje šanse na cijeloj utakmici, a do kraja su oba sastava, prilično sramežljivo, tražila preostala dva boda. Nitko nije došao do njih te je završilo bez golova. U samom finišu Osijek je žešće pritisnuo, ali u jedinoj pravoj prilici, u nadoknadi, Živković je pucao visoko preko vrata.

Osim remija loša vijest za Osijek je i nova ozljeda ponajboljeg igrača Kristijana Lovrića, koji je stadion napustio u kolima hitne pomoći.

"Vidio sam ga nakratko, rekao mi je kako nije osjećao noge", otkrio je nakon utakmice trener domaćina Rene Poms, prenose Sportske novosti, a potom se osvrnuo i na sam dvoboj.

"Stvorili smo dosta šansi, ali u nekim situacijama nedostajalo je samo malo sreće. Treba respektirati i protivnika koji nam nije dao puno toga."