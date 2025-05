Miris bazge, bagrema, lipe i ruža: Donosimo recepte za najbolje domaće sokove

Svako doba godine nosi i svoje okuse kroz recepte domaće kuhinje. Nakon zimskih jela koja griju dušu i tijelo, gulaša i toplih juha, domaćih kobasica i poslastica s pekmezima, priroda zove da se okrijepimo proljećem i okusima svježine.

Uz mirise proljetnog cvijeća bude se i ideje što se u njoj može ubrati, preraditi i pospremiti. Ovu nedjelju donosimo ideje za okusom divne sokove, koji uz to mame prekrasnim mirisom.

Zahvaljujući profesoru Ivi Grgiću, ovog puta to su recepti za sokove od samoniklog cvijeća i bilja. Na dohvat ruke, u prirodi su svuda oko nas, dovoljno je samo malo volje, možda šešir na glavi i torba da se sakupi nešto mirisnih cvjetova.

Prof. Ivo Grgić i recepti za sokove od bazge, koprive, bagrema i ruže:

"Proljeće još uvijek ima obilježja novog života, diši mnoštvom mirisa koji bude nadu da još uvijek imamo priliku očuvati nam jedinu nam zemlju. I još se čuje zujanje pčela, pomalo nas iznenađujući i upozoravajući: ako njih nestane, ni mi nećemo opstati još dugo.

Sve to možete doživjeti ako se maknete ispod teške koprene koja se nadvila nad urbanim središtima, ako skoknete desetak kilometara u bližu okolicu otuđenog grada.

Mi to doživljavamo svako jutro u Posavskim Bregima, selu koje će ubrzo postati Bosanski Bregi. Proljeće me vraća u Jošavu, u Bosansku Posavinu i gospodarsku strategiju babe Anđe. Na glas, dajući i tome na važnosti, samostalno donosi odluke koje sokove će pripraviti, koliko treba šećera, ali i koliko treba prodati kokošjih jaja za to.

Nas ne uključuje u analizu, čak ni djeda Antu, koji je svoje demokratsko pravo odlučivanja mijenjao za satljik rakije, koju je poistija ispijao, samo ujutro i u ćindiju. Nama, djeci, bilo je namijenjeno prikupljanje cvjetova, pri čemu smo neiskorištene mogli prodati u lokalnoj zadruzi, a novce rasporediti za sladoled koji je Ćoro dovozio na biciklu iz Odžaka. Dio ugođaja sam preselio i u Brege, jedino što manje pazimo na cijenu šećera, a boce bolje pripremamo nego nekada.

I sve što vam nudimo spada u brzospravljene, zdrave i jeftine sokove, odnosno sirupe. A ako tome pridružite i potrebno hodanje da cvjetove pronađete dalje od ceste i kuća, dobro vam dođe i za kardiovaskularni sustav.

Malo sastojaka, divni sokovi

Za sok, odnosno sirup, potrebno vam je tako malo, a to je: želja, cvjetovi, voda, šećer i boce.

Te vam, dragi prijatelji s dvanaestog kata zagrebačkog nebodera, nudimo recepte za sok/sirup od bazge, koprive, lipe, ruže i bagrema.

I da ne ponavljamo: boce treba dobro oprati, ocijediti i staviti na dvadesetak minuta u pećnicu na oko 80 stupnjeva Celzijevih. I nigdje ne koristimo konzervans, a sok trošite u razumnim količinama, pazeći na vaše zdravstveno stanje.

Ničega previše nije dobro, pa bila to i prava domaća šljivovica.

Toga je postao svjestan i svemajstor Sliško, koji nas je šokirao u krčmi „Bregi“ svojom odlukom da do daljnjega pije samo sokove.

Recept za sok od bazge

Sok od bazge poznat je i prihvaćen kao osvježavajući ljetni napitak. Kako je to ipak više sirup, može se razrijediti običnom ili mineralnom vodom.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Za to vam treba: 60 cvjetova bazge, 6 l vode, 8 dag limunske kiseline, 6 limuna po mogućnosti netretiranih te 6 kg šećera.

Cvjetove bazge pregledajte da se ne skrivaju mravi ili neke druge bube, potopite u vodu, dodajte limunsku kiselinu te kriške limuna s korom. Smjesu dobro izmiješajte, ostavite da odstoji 24 sata na hladnom i tamnom mjestu, prekrijte plahtom ili nekom platnenom krpom.

Sutradan, kada se vratite s posla, tekućinu pažljivo procijedite, dodajte šećer i dobro promiješajte te, uz naknadno povremeno miješanje, pričekajte još 24 sata.

I vaš je sirup spreman za pretakanje u sterilizirane staklene boce. Kako sirup ne dijelite s drugima, jer svatko ga može pripremiti, a boce držite na hladnom i tamnom mjestu, jamčimo da se u godinu dana neće promijeniti/pokvariti.

Recept za sok od koprive

O koprivi smo već pisali, ali nismo spominjali da se od nje dobiva kvalitetan i zdrav sok.

Za to vam treba: 300 vrhova mlade koprive, 6 limuna, 6 l vode te 1 kg meda.

Pažljivo nabranu koprivu ili žaru isperite, stavite u vodu, dodajte kolutiće limuna s korom ako je domaći, te sve to neka odstoji 24 sata.

Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Nakon toga stavite na grijalo dok ne prokuha, sklonite i pažljivo procijedite kroz gazu te dodajte med. Smjesu ostavite da se ohladi, promiješajte zbog meda, prelijte u staklene boce, dobro ih zatvorite i sok je spreman za konzumaciju.

Recept za sok od lipe

U mome selu skoro da nema kuće bez stabla lipe. Ugodan, sladunjav miris, zujanje pčela, lagana prostirka da se odmorite nakon ručka…

Cvijet lipe najčešće se koristio za čaj, pogodan u zimske dane, kada se umjesto slatkoga u njega dodavalo malo rakije.

Ovaj put pripremite sok od lipovog cvijeta. Opet vam preporučujemo 6 litara vode, 250 g lipovog cvijeta s peteljkom, ali bez lista, 80 g limunske kiseline, 2 kg meda, naranču i limun.

Kod berbe cvjetova pazite jer su grane lipe krhke. Cvjetove polako pregledajte zbog kukaca, te ih stavite u vodu i dodajte na ploške narezan limun i naranču.

Malo promiješajte, prekrijte platnom i ostavite 24 sata da odstoji.

Nakon toga smjesu procijedite kroz gazu, dodajte med i neka još odstoji 24 sata u hladnom prostoru.

Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Pripremite boce, a onda tekućinu zagrijte do pred vrenje i tako vruće ulijevajte u boce, dobro ih zatvorite i okrenite naopačke, barem na pola sata.

Sada su one hermetički zatvorene, vratite ih u normalni položaj, ohladite na sobnu temperaturu te se mogu staviti na prikladno mjesto.

Recept za sok od ruže

Osobno još nismo radili sirup od latica ruža, ali smo ga pili i recept je „posuđen“.

Za to vam trebaju latice ruže, limunska kiselina, šećer i voda. Koristite nekalemljene ruže koje grmoliko rastu, jako su mirisne i dospijevaju koncem svibnja.

Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Kod berbe pripazite na ruke jer su grmovi puni sitnih bodlji.

Laticama ruža napunite staklenku od 5 litara, dodajte 2 vrećice limunske kiseline i ulijte vodu da se latice dignu na vrh.

Staklenku pokrijte s nečim da zrak može ulaziti te je stavite na sunčano mjesto. Potrebno je 10 do 15 dana dok voda ne dobije boju, a latice izgube boju.

Tada procijedite i dodajte šećera koliko ima litara vode. Tekućinu promiješajte, poklopite i ostavite na hladnom mjestu oko 24 sata, zatim napunite boce, dobro ih zatvorite i ostavite na hladno mjesto.

Recept za sok od bagrema

Koliko smo puta pustili suze berući cvijet od agacije ili bagrema.

Sve smo podnijeli jer smo znali da će od toga nastati dobar sirup, a ako ga pomiješamo s mineralnom vodom, onda je i osvježavajući u danima vreline.

Ovdje je primjer za manju količinu sirupa i za nju vam treba: 150 grančica cvijeta agacije, 2,3 kg šećera, 3 l vode, 3 limuna i 15 g limunske kiseline.

Foto: Kristina Stedul Fabac/Pixsell

Cvjetove agacije očistimo, odvojimo od grančice, stavimo u zdjelu, ulijemo vodu i dodamo limun izrezan na ploške.

Sve to dobro promiješamo i ostavimo 24 sata na sobnoj temperaturi. Nakon što ga procijedimo kroz gazu, dodamo šećer i limunsku kiselinu, dobro promiješamo i kratko kuhamo, sve dok ne osjetimo da će prokuhati.

Tako vrući sok pažljivo stavljamo u staklene boce i dobro zatvaramo. Dugo se čuva ako je na tamnom i hladnom mjestu.

I na kraju, u vrijeme pohlepe trgovaca, ostaje nam da se protiv njih borimo vlastitom proizvodnjom, a jedina nam je dvojba hoćemo li cukar staviti u sok ili u vino i/li rakiju.

