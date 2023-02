Bile su to dvije najbolje šanse na cijeloj utakmici, a do kraja su oba sastava, prilično sramežljivo, tražila preostala dva boda. Nitko nije došao do njih te je završilo bez golova. U samom finišu Osijek je žešće pritisnuo, ali u jedinoj pravoj prilici, u nadoknadi, Živković je pucao visoko preko vrata.