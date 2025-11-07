'Blamaža na Maksimiru': Regija se raspisala o Dinamovom potopu, evo što kažu

Poraz Dinama od španjolske Celte Vigo rezultatom 0:3 u Maksimiru odjeknuo je i izvan Hrvatske, a regionalni mediji nisu štedjeli riječi u opisima sinoćnje predstave Modrih.

Bosanski SportSport.ba donosi naslov: “Nezapamćena blamaža Dinama u Maksimiru, navijači uvjereni da će Kovačević odmah dobiti otkaz”, naglašavajući da je atmosfera među navijačima nakon utakmice bila nabijena nezadovoljstvom i nevjericom.

Sličan ton dolazi i iz Srbije. Telegraf piše: “Dinamo doživio katastrofu usred Zagreba od Zvezdinog budućeg protivnika”, dok Mondo ističe da je došlo do “muka u Zagrebu” te dodaje kako ovaj susret može poslužiti kao ozbiljno upozorenje Crvenoj zvezdi, koja u osmom kolu Europske lige igra upravo protiv Celte.

Bosanski Klix.ba navodi: “Dinamo već za poluvrijeme doživio pravu katastrofu na Maksimiru, Modri nokautirani”, naglašavajući da je španjolska momčad dominirala od samog početka i iskoristila sve slabosti Kovačevićeve ekipe.

Mediji se uglavnom slažu u ocjeni da je ovo jedno od najlošijih Dinamovih europskih izdanja posljednjih godina, a poraz od 0:3 na domaćem terenu dodatno je produbio krizu povjerenja prema treneru Mariju Kovačeviću.

