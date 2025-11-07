FREEMAIL
PORAZNO /

Kovačević je uspio što nikada nitko nije: Ovo se Dinamu dogodilo prvi put ikada

Kovačević je uspio što nikada nitko nije: Ovo se Dinamu dogodilo prvi put ikada
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Navikli smo na Dinamo koji na Maksimiru u Europi može parirati svima

7.11.2025.
8:27
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Dinamo je doživio potop na Maksimiru u četvrtom kolu Europske lige. Celta iz Viga došla je na Maksimir i s lakoćom svladala Dinamo te se prošetala do tri boda.

"Ovo je zahtjevno gostovanje i mnogi velikani su tu izgubili i zbog toga sam ponosan i zadovoljan", rekao je trener Celte, Claudio Giráldez. Ta izjava puno toga govori jer smo navikli na Dinamo koji na Maksimiru u Europi može parirati svima i nikome nije lako uzeti bodove u Zagrebu, čak niti renomiranim ekipama liga petice.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Ipak, Celta je jučer vodila 3:0 na poluvremenu i time je ovaj Kovačevićev Dinamo uspio nešto što nikada do sada Dinamo nije. Dinamo nikada nije gubio 3:0 na poluvremenu na domaćoj europskoj utakmici. 

Dinamo je tako razbijen što ne ne događa često i brine. Celta jest momčad iz jakog španjolskog prvenstva, ali su na 12. mjestu i na Maksimiru su poslali poprilično izmiješan sastav.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević nakon bolnog poraza: 'Ovo će nas učiniti boljima, još smo tu i živi smo'

DinamoEuropska LigaCelta VigoMario Kovačević
PORAZNO /
