Realova legenda oplela po najljućem rivalu: 'Zato će Barcelona opet pasti!'

Toni Kroos, legendarni njemački veznjak i bivša zvijezda Real Madrida, u svom podcastu Einfach mal Luppen osvrnuo se na Barcelonu i rad novog trenera Hansija Flicka. Iako mu se sviđa ofenzivan stil igre, smatra da Katalonci previše riskiraju i da ih to čini ranjivima, piše AS.

"Barca igra najatraktivniji nogomet u Europi, ali kad Pedri, Lamine ili Raphinha imaju loš dan, svaka ozbiljna momčad može ih kazniti", rekao je Kroos.

Po njegovu mišljenju, upravo će ih ta tvrdoglava igra bez prilagodbe stajati uspjeha u Ligi prvaka. "U domaćem prvenstvu dominiraju, ali u Ligi prvaka će naići na protivnika koji će ih izbaciti, bilo u osmini finala, četvrtfinalu ili finalu", dodao je Nijemac.

Kroos je upozorio i na pad koncentracije u završnici susreta. "Nakon 75. minute vidi se umor, ali oni i dalje igraju isto. Kad ne mijenjaš ritam, postaje jasno koliko si izložen", zaključio je bivši veznjak Reala.

