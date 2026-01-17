FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BLIJEDI KRALJEVI /

Real pobijedio, navijači bijesni: Zvijezde na udaru, evo što se traži od Pereza

Real pobijedio, navijači bijesni: Zvijezde na udaru, evo što se traži od Pereza
×
Foto: Manu Reino/defodi Images/profimedia

Real je pobijedio, ali malo kome u Madridu je do slavlja

17.1.2026.
16:19
Sportski.net
Manu Reino/defodi Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Real Madrid je u prvoj utakmici nakon šokatnog ispadanja iz Kupa od drugoligaša Albacetea pobijedio na svom terenu Levante u 20. kolu španjolske La Lige.

Golovi Kyliana Mbappéa iz jedanaesterca u 58. minuti i Raúla Asencija u 65. donijeli su važne bodove, ali nisu uspjeli utišati duboku krizu koja potresa klub i narušene odnose na relaciji tribine-uprava-igrači.

Bijes na tribinama: Zvižduci, uvrede i bijele maramice

Atmosfera na stadionu Santiago Bernabéu bila je toksična i prije prvog sučevog zvižduka. Igrači su dočekani salvama negodovanja već pri izlasku na zagrijavanje, a negativna reakcija nastavila se tijekom predstavljanja momčadi i gotovo cijele utakmice. Svaki dodir lopte pojedinih zvijezda, posebice Viniciusa Juniora i Judea Bellinghama, bio je popraćen glasnim zvižducima navijača. Kulminacija nezadovoljstva viđena je u mahanju bijelim maramicama, tradicionalnom simbolu protesta u Španjolskoj, te skandiranju "Florentino, podnesi ostavku!", jasno upućenom predsjedniku kluba Florentinu Pérezu.

Real pobijedio, navijači bijesni: Zvijezde na udaru, evo što se traži od Pereza
Foto: Manu Reino/defodi Images/profimedia

Kap koja je prelila čašu

Gnjev navijača izravna je posljedica katastrofalnog tjedna za "Kraljevski klub". Nakon bolnog poraza od Barcelone (3:2) u finalu španjolskog Superkupa, uslijedila je šokantna eliminacija iz Kupa kralja od drugoligaša Albacetea. Odlazak trenera Xabija Alonsa, samo sedam mjeseci nakon dolaska, i postavljanje privremenog rješenja u liku Alvara Arbeloe dodatno su produbili krizu. Navijači smatraju da su upravo pojedini igrači s prevelikim utjecajem te predsjednik najodgovorniji za trenutno stanje u klubu.

Prijetnje zabranama nisu zaustavile prosvjed

Uoči utakmice, uprava kluba pokušala je suzbiti najavljene prosvjede. Prema medijskim izvještajima, članovima navijačke skupine "Grada de Animacion" poručeno je da će biti pod strogim nadzorom sigurnosnih kamera te da će svatko tko bude zviždao momčadi riskirati zabranu dolaska na stadion. No, ova prijetnja nije imala nikakvog učinka. Tisuće navijača jasno su poručile što misle, ignorirajući upozorenja i pretvarajući pobjedu u jedan od najgorčih trenutaka sezone.

Pobjeda protiv Levantea donosi Realu važne bodove u borbi za naslov, ali ne može sakriti duboki razdor.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Musa u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner'

Real MadridLevanteLa LigaJude BellinghamVinicius JuniorNavijači
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BLIJEDI KRALJEVI /
Real pobijedio, navijači bijesni: Zvijezde na udaru, evo što se traži od Pereza