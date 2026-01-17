Real pobijedio, navijači bijesni: Zvijezde na udaru, evo što se traži od Pereza

Real Madrid je u prvoj utakmici nakon šokatnog ispadanja iz Kupa od drugoligaša Albacetea pobijedio na svom terenu Levante u 20. kolu španjolske La Lige.

Golovi Kyliana Mbappéa iz jedanaesterca u 58. minuti i Raúla Asencija u 65. donijeli su važne bodove, ali nisu uspjeli utišati duboku krizu koja potresa klub i narušene odnose na relaciji tribine-uprava-igrači.

Bijes na tribinama: Zvižduci, uvrede i bijele maramice

Atmosfera na stadionu Santiago Bernabéu bila je toksična i prije prvog sučevog zvižduka. Igrači su dočekani salvama negodovanja već pri izlasku na zagrijavanje, a negativna reakcija nastavila se tijekom predstavljanja momčadi i gotovo cijele utakmice. Svaki dodir lopte pojedinih zvijezda, posebice Viniciusa Juniora i Judea Bellinghama, bio je popraćen glasnim zvižducima navijača. Kulminacija nezadovoljstva viđena je u mahanju bijelim maramicama, tradicionalnom simbolu protesta u Španjolskoj, te skandiranju "Florentino, podnesi ostavku!", jasno upućenom predsjedniku kluba Florentinu Pérezu.

Foto: Manu Reino/defodi Images/profimedia

Kap koja je prelila čašu

Gnjev navijača izravna je posljedica katastrofalnog tjedna za "Kraljevski klub". Nakon bolnog poraza od Barcelone (3:2) u finalu španjolskog Superkupa, uslijedila je šokantna eliminacija iz Kupa kralja od drugoligaša Albacetea. Odlazak trenera Xabija Alonsa, samo sedam mjeseci nakon dolaska, i postavljanje privremenog rješenja u liku Alvara Arbeloe dodatno su produbili krizu. Navijači smatraju da su upravo pojedini igrači s prevelikim utjecajem te predsjednik najodgovorniji za trenutno stanje u klubu.

Prijetnje zabranama nisu zaustavile prosvjed

Uoči utakmice, uprava kluba pokušala je suzbiti najavljene prosvjede. Prema medijskim izvještajima, članovima navijačke skupine "Grada de Animacion" poručeno je da će biti pod strogim nadzorom sigurnosnih kamera te da će svatko tko bude zviždao momčadi riskirati zabranu dolaska na stadion. No, ova prijetnja nije imala nikakvog učinka. Tisuće navijača jasno su poručile što misle, ignorirajući upozorenja i pretvarajući pobjedu u jedan od najgorčih trenutaka sezone.

Pobjeda protiv Levantea donosi Realu važne bodove u borbi za naslov, ali ne može sakriti duboki razdor.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Musa u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner'