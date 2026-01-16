Procurilo koga Perez želi za novog trenera Reala: Navijači se hvataju za glavu
Real Madrid treži novog trenera, Perez ima svog favorita
Real Madrid nalazi se u turbulentnom razdoblju. Nakon što su izgubili Superkup od Barcelone, dotadašnji trener Xabi Alonso dobio je otkaz, a njegovio mjesto preuzeo je trener rezervne momčadi Alvaro Arbeloa, a on se predstavio navijačima debaklom - ispadanjem u Kupu od drugoligaša Albacetea i pokazao da još nije dorastao ovakvkom izazovu.
Predsjednik Reala Florentino Perez odlučio je nakon poraza od Albacetea da Real što prije treba riješiti pitanje novog trenera.
Prema analizi novinara Alfreda Relaña za španjolski radio COPE, predsjednik Perez ima prioritet - vratiti Josea Mourinha.
"Njegova konačna ideja je vratiti Mourinha. On je jedini trener s kojim je Florentino ikada bio istinski zadovoljan", tvrdi novinar. Dodaje kako Portugalac, koji trenutno vodi Benficu, navodno namjerno "izaziva nemire" u portugalskom klubu kako bi ishodio otkaz i oslobodio si put za povratak u Madrid.
Ova je vijest podijelila navijače. Dok jedni s oduševljenjem prizivaju povratak čvrste ruke i karizme, drugi smatraju da je "taj brod davno otplovio". Sjećaju se kontroverzi i podjela koje je Mourinhov prvi mandat ostavio, a neki ističu i da je sam Portugalac nedavno izjavio kako su vrata Reala za njega "zatvorena".
U međuvremenu, Arbeloa pokušava smiriti strasti. "Bio mi je privilegij učiti od njega, ali ja ću biti Arbeloa. Kad bih pokušao biti Mourinho, spektakularno bih propao", poručio je privremeni trener. No, dok on vodi momčad na terenu, sve su oči uprte u Péreza i dimne signale koji stižu iz Lisabona.
POHGLEDAJTE VIDEO: Vatreni odabrali dom za vrijeme trajanja SP-a: Delegacija je obišla osam kampova