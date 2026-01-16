Procurilo koga Perez želi za novog trenera Reala: Navijači se hvataju za glavu

Real Madrid nalazi se u turbulentnom razdoblju. Nakon što su izgubili Superkup od Barcelone, dotadašnji trener Xabi Alonso dobio je otkaz, a njegovio mjesto preuzeo je trener rezervne momčadi Alvaro Arbeloa, a on se predstavio navijačima debaklom - ispadanjem u Kupu od drugoligaša Albacetea i pokazao da još nije dorastao ovakvkom izazovu.

Predsjednik Reala Florentino Perez odlučio je nakon poraza od Albacetea da Real što prije treba riješiti pitanje novog trenera.

Prema analizi novinara Alfreda Relaña za španjolski radio COPE, predsjednik Perez ima prioritet - vratiti Josea Mourinha.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Njegova konačna ideja je vratiti Mourinha. On je jedini trener s kojim je Florentino ikada bio istinski zadovoljan", tvrdi novinar. Dodaje kako Portugalac, koji trenutno vodi Benficu, navodno namjerno "izaziva nemire" u portugalskom klubu kako bi ishodio otkaz i oslobodio si put za povratak u Madrid.

🚨 Florentino Pérez reportedly wants José Mourinho to return to Real Madrid:



🗣️🇪🇸 "Florentino Pérez's ultimate plan is to bring José Mourinho back. He's a coach who's stirring up a storm at Benfica, precisely so they'll fire him.



Mourinho was the only one Florentino Pérez was… pic.twitter.com/3KyrnEnxRN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 15, 2026

Ova je vijest podijelila navijače. Dok jedni s oduševljenjem prizivaju povratak čvrste ruke i karizme, drugi smatraju da je "taj brod davno otplovio". Sjećaju se kontroverzi i podjela koje je Mourinhov prvi mandat ostavio, a neki ističu i da je sam Portugalac nedavno izjavio kako su vrata Reala za njega "zatvorena".

U međuvremenu, Arbeloa pokušava smiriti strasti. "Bio mi je privilegij učiti od njega, ali ja ću biti Arbeloa. Kad bih pokušao biti Mourinho, spektakularno bih propao", poručio je privremeni trener. No, dok on vodi momčad na terenu, sve su oči uprte u Péreza i dimne signale koji stižu iz Lisabona.

POHGLEDAJTE VIDEO: Vatreni odabrali dom za vrijeme trajanja SP-a: Delegacija je obišla osam kampova