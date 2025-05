Ancelottija stavili pod reflektore pa im on odbrusio: 'Razočarat ću vas i nije me briga'

Uoči okršaja s Celtom, Carlo Ancelotti stao je pred novinare i još jednom poslao jasnu poruku – trenutačnost je ono čemu se posvećuje. Trener madridskog Reala nije dopustio da ga spekulacije o budućnosti izbace iz ravnoteže.

“Iskreno, jako sam vezan za svoj klub, svoje igrače i naše navijače. U isto vrijeme osjećam veliko poštovanje prema njima i zato ću o svojoj budućnosti govoriti tek nakon 25. svibnja, ne prije toga”, poručio je u mirnom tonu, bez imalo zadrške.

Talijan je jasno dao do znanja da ga medijska nagađanja o sljedećem koraku u karijeri ne uzrujavaju. Kada su ga pokušali zateći pitanjima o mogućem odlasku, odgovorio je mirno i s osmijehom.

“Dobro sam, vrlo dobro. Razumijem da svi želite razgovarati o mojoj budućnosti, ali ja ne želim. Jednostavno je. To je nesporazum između mene i vas, ali to nema veze s tim što sam uzrujan. Jako sam dobro, jako sam sretan. Znam točno što trebam učiniti, i što ću učiniti, i što radim. A to ne uključuje da danas pričam o svojoj budućnosti. Znam da je malo razočaravajuće za vas, ali stvarno me nije briga.”

I dok se priča o njegovom mogućem preuzimanju kormila brazilske reprezentacije sve glasnije širi europskim i južnoameričkim medijima, Ancelotti ostaje hladne glave i ne želi razmišljati o onome što dolazi.

Upitan o tome kako zamišlja svoj rastanak s klubom, ostao je zagonetan, ali i topao u izrazu.

“Ne želim vam reći i ne znam. Ali što god bilo, bit će to fantastičan oproštaj. Jer stvarno volim ovaj klub, a klub pokazuje da voli mene. Nikada, nikada se neću svađati s ovim klubom. Nikada to nisam učinio u šest godina i nikada si neću dopustiti da se svađam s ovim klubom na svoj zadnji dan – što bi mogao biti 25. svibnja 2025. ili 25. svibnja, 2026. ili 2030. godine.”

Podsjetimo, aktualni šef struke Real Madrida ima ugovor koji ga veže uz Kraljevski klub do 2026., no pojedini izvori s Otoka i iz Brazila tvrde kako postoji već dogovoren plan prema kojem bi nakon završetka sezone preuzeo vođenje brazilske reprezentacije. Navodno su svi uvjeti već usuglašeni, a javna potvrda suradnje čeka kraj aktualne sezone.

