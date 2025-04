Društvene mreže gore nakon smjene Cannavara: 'Mnogi trebaju napustiti klub'

Fabio Cannavaro više nije trener Dinama. Puno se pisalo o tome da će ostati do Osijeka ili možda čak do kraja sezone, ali u srijedu nešto iza podneva službeno je smijenjen. Pod njegovim vodstvom, Dinamo je u HNL-u odigrao deset utakmica, ostvarivši pet pobjeda, dva remija i tri poraza. Smjena je uslijedila nakon visokog poraza od Istre 3-0 u Puli, koji je bio presudan za njegov odlazak. Izazvalo je to lavinu komentara, najviše negativnih u smjeru uprave.

"Rugali smo se tovarima, a postali smo gori od njih", kaže jedan komentar na Instagramu.

"Zajecu, smijeni sebe", kaže drugi komentar.

"Nadam se da riješenje nije Sandro Perković", kaže jedan komentar koji nije u pravu jer je Perković imenovan za privremeno riješenje.

"Hvala i doviđenja, odnosno “Grazie e arrivederci” Ali isto tako, zajedno s Cannavarom, mnogo je onih koji također trebaju napustiti klub jer nisu dostojni biti tu. Ne pretvarajte najveći hrvatski klub u nakaradu! Pamet u glavu", kaže jedan duži komentar.

Bilo je tu i šaljivih komentara poput: "Što nije Perković bacač diskova?"

"Simpa lik, ali nije svaki top igrac garancija da ce biti top trener. Fabiu sretno dalje. A mi navijači ne smijemo zaboraviti mozda i ključnog čovjeka za ovakvo stanje, da iako nije u klubu, da se njegova uloga i ime ne zaborave tako lako. Marko Marić!!"

