Dalić i ekipa na udaru navijača, a jedan igrač 'ruši ruske dronove'

Hrvatska reprezentacija u Pragu traži veliki korak k odlasku na Svjetsko prvenstvo. U prvom poluvremenu rezultat je bio 0:0. Česi su bili opasniji, u dva navrata nas je spašavao Livaković dok je jedine hrvatske prilike Perišić poslao visoko iznad gola.

Navijači na društvenim mrežama nisu prezadovoljni iako nas remi uvelike približava plasmanu na SP.

"Ako ćemo ovako sramotno igrati na SP nema logike ni ići. Nikakav napredak od Farskih otoka, gore dole kakva je ovo taktika velikog stručnjaka?"

"Svaka čast na igri, branimo se kao da igramo protiv Francuske"

"Zamisli, odeš u Češku, potrošiš koju tisuću eura, a manekenima se baš taj dan ne igra nešto...sreća pa ima dobre pive..."

"Plašljiva igra, klasični Dalić"

"Perišić gađa golubove na krovu stadiona"

"Možda naši dođu na drugo poluvrijeme"

"Perišić srušio 2 ruska drona"

Neki su od komentara hrvatskih navijača.

