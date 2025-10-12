Rasprodano u rekordnom roku: Dinamovi navijači okupiraju Malmö!

Navijači Dinama još jednom su pokazali koliko snažno stoje iza svoje momčadi. Zagrebački klub potvrdio je da će u Švedskoj imati veliku podršku s tribina – gostujući sektor na Eleda stadionu u Malmöu rasprodan je u rekordnom roku.

Utakmica trećeg kola UEFA Europske lige između Malmö FF-a i GNK Dinama igra se u četvrtak, 23. listopada 2025., s početkom u 21 sat. Bit će to ogled u kojem vodeća momčad skupine iz Maksimira želi potvrditi svoj odličan europski niz.

Dinamo suvereno drži vrh skupine

Nakon dva kola, “modri” su stopostotni – upisali su dvije pobjede, protiv Fenerbahçea (3:1) na Maksimiru i Maccabija Tel Aviva u Bačkoj Topoli.

S maksimalnih šest bodova Dinamo je trenutno vodeća momčad 'lige', a nova pobjeda u Malmöu dodatno bi učvrstila njihov položaj i otvorila vrata proljeća u Europi.

“S obzirom na velik interes naših navijača, klub će pokušati osigurati dodatni kontingent ulaznica. O svim novostima navijači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala,” priopćili su iz Maksimira uz zahvalu svima na ogromnoj podršci.

Ulaznice rasprodane – očekuje se dodatni kontingent

Dinamo je za ovaj susret dobio 1025 ulaznica, od čega je 472 ustupljeno Udruzi navijača Bad Blue Boys. Sve ulaznice su, kako javljaju iz kluba, rasprodane, a zagrebački klub već je zatražio dodatnih 500 karata kako bi što više navijača moglo bodriti momčad u Švedskoj.

Na sjever Europe tako stiže prava “plava invazija”, a atmosfera na stadionu Eleda trebala bi biti gotovo domaća za Dinamo.

Fokus na Malmö, ali i na Osijek

Prije puta u Švedsku, “modre” čeka i domaći izazov – derbi s Osijekom u HNL-u.

Poraz od Lokomotive prije reprezentativne pauze uzdrmao je Maksimir, pa se od momčadi Kovačevića očekuje snažan povratak i “reset” u oba natjecanja.

Dinamo tako ulazi u gust raspored, ali i u fazu sezone u kojoj se odlučuje – može li hrvatski prvak potvrditi europsku formu i u domaćem prvenstvu.

