Ramsey nakon suludog prokletstva nudi ogromnu nagradu za psa: 'Samo da nam se vrati naša curica'

Velška nogometna zvijezda Aaron Ramsey povećao je nagradu za informacije o svom psu Halu, koji je nestao u Meksiku, na 20.000 dolara (17.157 eura).

Bivši veznjak Arsenala, koji sada igra za Pumas UNAM u Mexico Cityju, rekao je da je kujica Halo posljednji put viđena u San Miguel de Allendeu, u meksičkoj regiji Guanajuato.

Biglica, koja je nestala 9. listopada, nosila je ogrlicu za praćenje pasa, a Ramsey je podijelio lokaciju na Google kartama gdje je posljednji put viđena.

"Za bilo kakve vijesti o našoj Halo, kontaktirajte nas. Velika nagrada za pronalazak. Svi se molimo da je dobro i da nam se uskoro vrati", objavio je Ramsey na Instagramu.

Nogometaš je prvi put objavio da je Halo nestala prije dva tjedna, a od tada je na Instagramu objavio nekoliko fotografija voljenog ljubimca.

U početku je ponuđena nagrada od 10.000 dolara, ali nakon tjedan dana nije bilo vijesti o tome gdje se Halo nalazi pa su Ramsey i njegova obitelj udvostručili iznos.

"Samo želimo da nam se vrati naša djevojčica", rekao je u još jednoj molbi na društvenim mrežama nakon što je desetogodišnji pas nestao.

Najnovija objavljena fotografija je crno-bijela slika Halo kako drijema, s glavom naslonjenom na Ramseyjevu ruku, s natpisom: "Što bih učinio da te zagrlim posljednji put, Halo."

Ramsey je također podijelio poruku svoje supruge Colleen na društvenim mrežama u kojoj kaže da imaju neka "ozbiljna pitanja" vezana uz nestanak i brinu se da obitelj "možda nikada neće dobiti odgovore".

"Još uvijek nismo pronašli Halo. Mislim da nikada nećemo", pisalo je u objavi njegove supruge.

Kapetan Walesa pridružio se meksičkom prvoligaškom klubu Pumas UNAM ranije ove godine i debitirao je u Liga MX u kolovozu, a medijski izvan nogometa je najpoznatiji po svom 'prokletstvu'.

Sulude poveznice pronašli su razni 'kužeri' pa su tako povezali da svaki put kad Ramsey zabije gol, netko od slavnih osoba umre.

Kad je Ramsey zabio za pobjedu protiv Man Uniteda u svibnju 2011. sljedeći dan ubijen je Osama Bin Laden. Nekih pet mjeseci kasnije zabio je pobjedu Arsenala u Ligi prvaka protiv Marseillea, a dan kasnije ubijen je Gaddafi. Novih pet mjeseci kasnije zabio je za pobjedu protiv Sunderlanda pa je preminula Whitney Houston.

Kada je ponovno zabio za pobijedu protiv Sunderlanda u FA Kupu, sljedeći dan preminuo je David Bowie, a suludi popis ide sve dalje i sve dublje. Ramsey će na Štefanje napuniti 35 godina i nadamo se kako će pronaći svoju Halo, ali možda bolje da više ne zabije niti jedan gol.