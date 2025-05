Rakitić bez dlake na jeziku: Evo kako je ponizio zvijezdu Barcelone

Ivan Rakitić, danas igrač Hajduka, ali i dalje rado viđen gost u španjolskim medijima, dao je intervju za Radio Marcu, gdje je govorio o Barceloni, Sevilli i svom pogledu na aktualna zbivanja u La Ligi.

Posebno ga je razveselila pobjeda Barcelone nad Realom u finalu Kupa kralja, i to – u njegovoj Sevilli. “Savršeno – slavlje Barce u mom gradu,” rekao je. Finale je gledao iz hotelske sobe, no nije požalio što je ostao budan: “Utakmica je bila fantastična, a suđenje – besprijekorno.”

Prisjetio se i osvajanja trostruke krune 2015. te gola u finalu Lige prvaka: “Neopisivo. To je nagrada za sve kroz što prolaziš.” I usporedio sezonu sa zajedništvom u braku – “kad vučete u istom smjeru, sve ide.”

Na kraju je pohvalio mladog Laminea Yamala, ali i realno priznao da u njegovoj Barceloni ne bi bio starter: “Tad smo imali Messija, Neymara i Suáreza – to se ne ponavlja.”

POGLEDAJTE VIDEO: