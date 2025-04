Legenda udarila po Modrićevom prijatelju: 'On je idiot'

Rafael van der Vaart, nekoć važan kotačić nizozemske reprezentacije i bivši član Real Madrida, ponovno se našao u centru pažnje nakon što je bez dlake na jeziku komentirao ponašanje jednog sadašnjeg nogometaša Kraljevskog kluba. Njegove riječi odjeknule su nakon što je španjolski velikan na domaćem terenu poražen od Arsenala.

Van der Vaart je, zajedno s kolegom Theom Janssenom, u televizijskom studiju nizozemskog kanala Ziggo Sport analizirao jednu spornu scenu iz susreta u kojoj je sudjelovao Modrićev suigrač i prijatelj Antonio Rüdiger.

Prema njihovu tumačenju, njemački stoper je u jednom trenutku susreta svjesno stao na mladog igrača Arsenala, Lewisa-Skellyja – što su mnogi u javnosti doživjeli kao grubi, ali nenamjerni kontakt u žaru utakmice.

Međutim, Van der Vaart je imao daleko manje razumijevanja za potez bivšeg igrača Chelseaja:

"Što se tiče Rüdigera, svi mislimo da je to bilo namjerno kad je stao na protivnika... Igrao je u Stuttgartu dok sam ja bio u Njemačkoj. Udario me u trbuh i odmah je dobio crveni karton... Da, znaš, on je malo idiot", kazao je bez ustručavanja.

Iako su u Realu odbacili sve optužbe tvrdeći da je incident bio dio uobičajenog sportskog kontakta, Van der Vaart smatra da ovakvo ponašanje prelazi granice prihvatljivog. Osvrnuo se i na ranije utakmice u kojima je Rüdiger također bio na meti kritika zbog agresivnog stila igre.

"Dok pobjeđuješ, sve je igra i zabava, ali kad izgubiš, sve se mijenja... Svi se sjećamo dvoboja s (Erlingom) Haalandom... Držao ga je, skakao po njemu i stalno radio prekršaje. Na taj ga je način potpuno neutralizirao na dvije utakmice. I to nešto govori o njemu", zaključio je Van der Vaart.

