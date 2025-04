FIFA odolijeva kritikama, a dobrobit igrača je 'na prvom mjestu': 'Oni žele igrati, ne trenirati'

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino rekao je da su zdravlje i dobrobit igrača i dalje ključno pitanje za FIFA-u usred zabrinutosti oko proširenja turnira u već pretrpanom kalendaru.

Sindikat igrača FIFPRO, španjolska LaLiga i grupa europskih liga podnijeli su zajedničku pritužbu antimonopolskim regulatorima Europske unije ranije u listopadu, optužujući FIFA-u za "zlouporabu kalendara".

Kritičari tvrde da će FIFA-ino obnovljeno četverogodišnje Svjetsko klupsko prvenstvo s 32 momčadi i drugi prošireni turniri povećati broj utakmica svake sezone i ostaviti igračima malo slobodnog vremena između utakmica.

Infantino je za CNN rekao da će utjecaj Svjetskog klupskog prvenstva na dobrobit igrača biti ograničen.

"To je natjecanje koje se održava svake četiri godine. Pobjednik igra sedam utakmica – što je kao jedna utakmica i pol godišnje više– tako da nema veliki utjecaj", dodao je. "Ono što se događa u svjetskom nogometu je da postoji mnogo utakmica za vrlo malo momčadi, vrlo malo igrača. Oni koji dospiju možda do završne faze svih natjecanja, što je opet vrlo rijetko. Dakle, sve u svemu, to se prilično balansira. Ali jako pazimo na kalendar i na zdravlje igrača. Mislim, želimo učiniti sve da igrači budu u najboljim uvjetima kako bi igrali na najbolji način.To je ono što mi mnogi igrači također govore, ono što želiš je igrati, a ne trenirati, zar ne?", zaključio je čelnik FIFA-e.

Infantino je također rekao da radna skupina FIFA-e koju vodi bivši trener Arsenala Arsene Wenger analizira utjecaj Svjetskog klupskog prvenstva na dobrobit igrača.

