Prvi potez Cvitanovića u Sarajevu oduševio Horde zla: Ništa nije moglo proći bez Hajduka i Torcide

Hrvatski strateg Mario Cvitanović službeno je preuzeo klupu FK Sarajevo, nakon sporazumnog rastanka kluba s Husrefom Musemićem. Dolazi u izazovno vrijeme, nakon poraza u gradskom derbiju, ali je pun motivacije da vrati klub na vrh.

Intervju iz prošlosti otkriva njegovu naklonost Sarajevu i njegovim navijačima. Dok je još igrao za Dinamo, pohvalio je atmosferu na Koševu i izazvao reakcije u Splitu: “Bili su fenomenalni. Sarajevo ima bolje navijače od Torcide. Znaju napraviti štimung, onaj pobjednički.”

Cvitanović se osvrnuo i na ljepote grada te sarajevske djevojke: “Kada bi pojedine djevojke došle u Zagreb, sigurno se ne bi obrukale. Grad je mnogo uništen, ali duh ljudi nije i to je najvažnije.”

Njegov debitantski meč na klupi Sarajeva bit će u ponedjeljak protiv HŠK Zrinjski.

