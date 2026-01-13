Prvi homoseksualni nogometaš iznio teške optužbe: 'Nisam igrao jer sam gej'

Australski nogometaš Josh Cavallo je 2021. postao prvi nogometaš koji je javno priznao kako je gej. Sada je lijevi bek engleskog šestoligaša Peterborough Sportsa iznio teške optužbe na račun bivšeg kluba.

Teške optužbe

Naime, prema Cavallovim riječima, od kada je priznao da je gej, sjedio je na klupi zbog "homofobije u klubu"!?

"Trebalo mi je neko vrijeme da shvatim i prihvatim kako je završilo moje razdoblje u Adelaide Unitedu, ali mislim da navijači zaslužuju iskrenost.

Odlazak iz kluba nije imao nikakve veze s nogometom. Odluke su donosili ljudi na pozicijama moći koji su mi blokirali prilike, ne zbog mog talenta, već zbog toga koga sam izabrao voljeti. Pod novim vodstvom postalo je jasno da mi, zbog politike, nije dopušteno igrati. Teško je to prihvatiti kad sam shvatio da je moj vlastiti klub bio homofoban. Bio sam ljut jer su ljudi mislili da sam zapostavljen zbog ozljeda, dok je u stvarnosti interna homofobija bila razlog zbog kojeg sam ostajao na klupi. Ostao sam profesionalan, radio u tišini i svakodnevno naporno trenirao, na što sam ponosan. Ipak, bez obzira na to koliko sam doprinosio ili napredovao, moj se učinak stalno ignorirao. To je donijelo puno negativnosti i utjecalo na moje psihičko stanje kao profesionalnog nogometaša.

Upravo je to bio moj najveći strah vezan uz 'izlazak iz ormara' – da će predrasude u današnje vrijeme utjecati na moju karijeru. Po prvi put sam se zapitao nisam li trebao zadržati svoju seksualnost u tajnosti. Sve je to probudilo strahove koje sam imao oko javnog istupanja, da će to što sam svoj negativno utjecati na moju karijeru. Osjećao sam se nevjerojatno izolirano i pitao se jesam li pogriješio dijeleći svoju priču. Imao sam osjećaj da stvari idu unatrag, ne samo na terenu, već i na mjestu za koje sam mislio da je sigurno, a dodatnu bol izazvalo je i to što sam vidio grupni chat suigrača u kojem su ismijavali fotografiju mene i mog partnera.

Ovaj novi početak u Ujedinjenom Kraljevstvu pomogao mi je da ponovno prodišem i nadam se da ću se opet zaljubiti u sport koji mi znači sve. Unatoč načinu na koji je sve završilo iza kulisa, neću dopustiti da mi to uništi vezu s ovim gradom. Adelaide je mjesto gdje sam pronašao svoja krila. Navijačima i svim podržavateljima: hvala vam na strasti i podršci. Zaslužujete iskrenost i uspjeh. Bilo vas je nevjerojatno imati ispred sebe. Hvala", stoji u objavi bivšeg lijevog beka Adelaide Uniteda.

Odgovor kluba

Na te optužbe odgovorio je i sam klub, koji je na svojim internetskim stranicama napisao:

"Adelaide United upoznat je s izjavom koju je bivši igrač Josh Cavallo objavio jutros na društvenim mrežama. Klub je iznimno razočaran iznesenim tvrdnjama te kategorički odbacuje optužbe, uključujući svaku sugestiju da je Adelaide United homofoban. Sve odluke na terenu koje se tiču sastava momčadi donose se isključivo na temelju nogometnih razloga. Adelaide United oduvijek je predan stvaranju uključivog okruženja za igrače, osoblje i navijače te ostajemo ponosni na naš kontinuirani rad na promicanju inkluzije u nogometu. Jačanje inkluzivnosti mora ostati trajni fokus nogometne igre, a Klub se veseli domaćinstvu četvrtog izdanja Pride Cupa ovoga vikenda protiv Melbourne Victoryja. Klub u ovom trenutku neće davati daljnje komentare."

Cavallo je za Adelaide upisao 52 nastupa u pet sezona. Prije trostrukog osvajača Australskog kupa nastupao je za Western United, za koji je skupio devet nastupa, te Melbourne City, za koji nije nastupio. Ove se sezone zaputio u šesti rang engleskog nogometa, gdje je zasad skupio 94 minute u četiri nastupa. Peterborough Sports se trenutačno nalazi na 21. mjestu National League North-a.

Iako za seniorsku reprezentaciju nikad nije nastupio, Cavallo ima jedan nastup za U-19 reprezentaciju Australije.

