Prvak uvjerljiv na Rujevici: Rijeka pobjedom nad Vukovarom skočila na četvrto mjesto

U drugom subotnjem susretu 16. kola HNL-a nogometaši Rijeke su na svojoj Rujevici osvojili tri boda nakon pobjede 3-1 (2-0) protiv Vukovara 1991.

Rijeka je povela u 11. minuti vrlo lijepim pogotkom Stjepana Radeljića iz slobodnog udarca. U 30. je bilo 2-0 nakon gola Ante Oreča, ali su gosti smanjili u 67. minuti. Domaću je mrežu tada naciljao Robin de Jesus Gonzalez. Ogled je zaključen u 80. minuti kada je Toni Fruk s bijele točke pogodio za 3-1.

Ova pobjeda odvela je Rijeku privremeno na četvrto mjesto ljestvice, dok je Vukovar 1991 ostao posljednji. Rijeka je uzvratila Vukovaru 1991 koji je aktualnog prvaka pobijedio ranije u sezoni, 3-2 kao domaćin u Vinkovcima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od samog početka na Rujevici je igrala samo jedna momčad. Rijeka je napadala u valovima, a po prvi puta se gostujuća mreža zatresla već u 11. minuti. Iznimno efektan pogodak postigao je Stjepan Radeljić koji je namjestio loptu na skoro 30 metara i iz slobodnog udarca pogodio pod gredu za 1-0.

Trajali su napadi Rijeke tijekom prvog poluvremena, a povećanje vodstva dogodilo se nakon točno pola sata igre. Iz blizine je tada pogodio Oreč za 2-0. Prvu šansu gosti su imali u 33. minuti kada je mlako zaprijetio Puljić, a domaćin je pri kraju prvog dijela propustio dodatno povećati vodstvo.

Prvo je šansu imao Janković u 42. minuti, a potom je gostujući vratar Bulat vrlo lijepo zaustavio pokušaj Majstorovića nakon kornera.

Rijeka se nije zadovoljila s dva gola prednosti pa je odmah na startu drugog dijela dva puta opasno zaprijetila. Pucali su Menalo i Janković, ali u oba slučaja je odlično reagirao Bulat, vratar kluba iz Vukovara.

Sve šanse je Rijeka propustila što joj se obilo o glavu u 67. minuti. Domaća obrana tada je vrlo traljavo reagirala, situaciju je iskoristio Gonzalez koji je zabio za 1-2 čime je unio neizvjesnost prije same završnice dvoboja na Rujevici.

Utakmica se u samom finišu ipak nije zakomplicirala. Nakon prekršaja na Oreču dosuđen je jedanaesterac za Rijeku, a Fruk je pogodio s bijele točke u 80. minuti za konačnih 3-1.

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa, ranije u subotu, nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su remizirali 1-1 (0-0) na maksimirskom stadionu. Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 67. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1-1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

Prva utakmica kola odigrana je u petak, a Slaven Belupo je u Koprivnici svladao Goricu s 2-1. Strijelci su za Slaven Belupo bili Jagušić u šestoj i Ćubelić u 75. minuti, dok je na drugoj strani jedini pogodak dao Kavelj u 21. minuti.

Nedjeljni parovi su Varaždin - Lokomotiva od 15 sati te Osijek - Istra 1961 od 17.30 sati.

HNL, 16. kolo:

Rijeka - Vukovar 1991 3-1 (Radeljić 11, Oreč 30, Fruk 80-11m/Gonzalez 67)

Dinamo - Hajduk 1-1 (Hoxha 90+12/Šego 68)

Petak:

Slaven Belupo - Gorica 2-1 (Jagušić 6, Ćubelić 75/Kavelj 21)